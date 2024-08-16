Emlak vergisi nedir? Mükelleflerin bildirimde bulunmasını gerektiren sebepler nelerdir?

Mükelleflerin bildirimde bulunmasını gerektiren sebepler

Yeni bina inşa edilmesi, mevcut binaya eklemeler yapılması, asansör veya kalorifer tesisatı yapılması

Binanın yanması, yıkılması ve benzeri nedenlerle harap olması veya değerinin düşmesi, binada var olan asansör veya kalorifer tesisatının kaldırılması

Binanın kullanım tarzının değişmesi

Bina veya arsanın bütünleyici parçası durumunda olan arazinin bu vasfını yitirmesi

Bina veya arsanın ifraz ya da taksim edilmesi

Bina veya arsanın malikinin değişmesi

Arazinin yapısının veya kullanım biçiminin değişmesi