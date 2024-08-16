Emlak vergisi nedir? Mükelleflerin bildirimde bulunmasını gerektiren sebepler nelerdir?
Emlak vergisi, servet üzerinden alınan bir vergi türüdür. Emlak vergisinin konusu, Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arazilerdir. Emlak vergisinin mükellefi ise, bina ve arazinin malikidir. Peki, mükelleflerin bildirimde bulunmasını gerektiren sebepler nelerdir? İşte emlak vergisine dair detaylar…
Emlak vergisi
Emlak vergisinin konusu, Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arazilerdir. Bina, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit yapılardır. Arazi ise, imar planları ile iskan bölgesine alınmış ve parsellere ayrılmış arazilerdir. Emlak vergisinin mükellefi, bina ve arazinin malikidir.
Emlak vergisinde mükelleflerin beyanname vermesi söz konusu değildir. Mükellefler, kanunda belirtilen sebeplerin ortaya çıkması halinde bildirim verir. Mükellefler tarafından verilen bildirimlerde; mükellefin kimlik bilgileri, adres bilgileri ve vergi konusu emlaka ilişkin bilgiler yer alır. Mükellefin verdiği bildirimde yer alan bilgiler, yapılacak vergi tarhiyatlarının temelini oluşturur. Bildirim verilmesini gerektiren yeni bir sebep ortaya çıkmadıkça bir daha bildirim verilmez. Peki, mükelleflerin bildirimde bulunmasını gerektiren sebepler nelerdir?
Mükelleflerin bildirimde bulunmasını gerektiren sebepler
Yeni bina inşa edilmesi, mevcut binaya eklemeler yapılması, asansör veya kalorifer tesisatı yapılması
Binanın yanması, yıkılması ve benzeri nedenlerle harap olması veya değerinin düşmesi, binada var olan asansör veya kalorifer tesisatının kaldırılması
Binanın kullanım tarzının değişmesi
Bina veya arsanın bütünleyici parçası durumunda olan arazinin bu vasfını yitirmesi
Bina veya arsanın ifraz ya da taksim edilmesi
Bina veya arsanın malikinin değişmesi
Arazinin yapısının veya kullanım biçiminin değişmesi
Emlak vergisinde bildirim verilmesini gerektiren sebeplerin ortaya çıkması hâlinde bunlara ilişkin bildirim, bildirimde bulunulmasını gerektiren sebebin ortaya çıktığı bütçe yılı içinde verilir. Yeni bina inşa edilmesi halinde inşaatının tamamlandığı yıl içinde bildirimde bulunulması gerekir. Emlak vergisine ilişkin bildirim, emlakın bulunduğu yerdeki belediyeye verilir. Mükellefiyet, bildirim verilmesini gerektiren sebeplerin ortaya çıktığı yılı izleyen yıldan itibaren başlar. Emlak vergisi yıllık bir vergi olup iki taksit ile ödenebilir. İlk taksiti en geç mayıs, ikinci taksiti ise kasım ayında ödenir. Dileyen iki taksiti birlikte de ödeyebilir.