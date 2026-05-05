Emzirme döneminde olan anneler hangi bitki çaylarını tüketilmemeli?
Anne sütü, bebeğin en değerli besin kaynağıdır. Ancak emzirme döneminde tüketilen bitki çayları süt üretimini artırabileceği gibi azaltıcı etki de gösterebilir. İşte emziren annelerin dikkat etmesi gereken o bitki çayları…
ADAÇAYI
Adaçayı, emzirme döneminde önerilmeyen bitkiler arasında yer alır. Düzenli ve yüksek miktarda tüketildiğinde süt üretimini azaltabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle adaçayı, özellikle sütten kesme sürecinde tercih edilebilecek bir bitki olsa da emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.
REZENE ÇAYI
Rezene, içerdiği anetol bileşiği sayesinde süt üretimini destekleyebilir. Dünya genelinde emzirme döneminde geleneksel olarak kullanılan bitkilerden biridir. Günde 1-2 fincanı aşmayacak şekilde tüketildiğinde hem anne sütünü artırabilir hem de bebeklerde gaz ve kolik sorunlarını hafifletebilir.
KEKİK ÇAYI
Kekik çayı, aşırı tüketildiğinde anne sütünü azaltıcı etki gösterebilir. Ayrıca hassasiyet yaratabileceği için emzirme döneminde ölçülü tüketilmesi gerekir.