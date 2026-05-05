Emzirme döneminde olan anneler hangi bitki çaylarını tüketilmemeli?

ADAÇAYI

Adaçayı, emzirme döneminde önerilmeyen bitkiler arasında yer alır. Düzenli ve yüksek miktarda tüketildiğinde süt üretimini azaltabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle adaçayı, özellikle sütten kesme sürecinde tercih edilebilecek bir bitki olsa da emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.