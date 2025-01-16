En az 20 dakika bile yetiyor: Şekerleme yapmanın müthiş faydası ortaya çıktı. Neredeyse 6.5 yıl...
Bilim insanları, sık sık şekerleme yapılmasının insanlar üzerinde önemli etkilerini ortaya çıkardı. Günde en az 20 dakika bile yetiyor, tam 6.5 yıla kadar uzatıyor…
Uyku düzeninin insan sağlığı üzerinde etkileri oldukça büyük. Uzmanlar 6-8 saat kuralarını her zaman vurgularken, bir de bunun yanında şekerlemeler var.
Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, şekerlemenin de sağlık üzerinde çok önemli faydalarını ortaya koyuyor.
Çalışırken öğle molalarında, akşam eve gelince televizyon karşısında minik kestirmeler ve bunu daha birçok örneği var.