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  4. En az 20 dakika bile yetiyor: Şekerleme yapmanın müthiş faydası ortaya çıktı. Neredeyse 6.5 yıl...

En az 20 dakika bile yetiyor: Şekerleme yapmanın müthiş faydası ortaya çıktı. Neredeyse 6.5 yıl...

Bilim insanları, sık sık şekerleme yapılmasının insanlar üzerinde önemli etkilerini ortaya çıkardı. Günde en az 20 dakika bile yetiyor, tam 6.5 yıla kadar uzatıyor…

En az 20 dakika bile yetiyor: Şekerleme yapmanın müthiş faydası ortaya çıktı. Neredeyse 6.5 yıl... - Sayfa 1

Uyku düzeninin insan sağlığı üzerinde etkileri oldukça büyük. Uzmanlar 6-8 saat kuralarını her zaman vurgularken, bir de bunun yanında şekerlemeler var.

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En az 20 dakika bile yetiyor: Şekerleme yapmanın müthiş faydası ortaya çıktı. Neredeyse 6.5 yıl... - Sayfa 2

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, şekerlemenin de sağlık üzerinde çok önemli faydalarını ortaya koyuyor. 

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En az 20 dakika bile yetiyor: Şekerleme yapmanın müthiş faydası ortaya çıktı. Neredeyse 6.5 yıl... - Sayfa 3

Çalışırken öğle molalarında, akşam eve gelince televizyon karşısında minik kestirmeler ve bunu daha birçok örneği var.

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En az 20 dakika bile yetiyor: Şekerleme yapmanın müthiş faydası ortaya çıktı. Neredeyse 6.5 yıl... - Sayfa 4

Hemen hemen pek çoğumuz, yarım saat şekerleme yaparak sanki saatlerce uyuyup dinlenmişçesine hissedebiliyor. 

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