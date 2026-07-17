En güçlü helikopter filosuna sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Savaş meydanlarının kaderini değiştiren helikopter filolarında küresel güç dengesi yeniden şekillendi. Global Firepower'ın açıkladığı son sıralamada Türkiye'nin ilk 10'daki yeri dikkat çekerken, listenin zirvesindeki ülkeler sahip oldukları gelişmiş hava filolarıyla askeri güçlerini gözler önüne serdi. İşte dünyanın en güçlü helikopter filolarına sahip 10 ülke...
Küresel askeri güç dengelerini ortaya koyan Global Firepower, en güçlü helikopter filolarına sahip ülkeleri açıkladı. Listenin en dikkat çeken başlıklarından biri Türkiye'nin sıralaması olurken, ilk 10'daki ülkeler gelişmiş hava filolarıyla öne çıktı.
1- ABD
Dünyanın en güçlü helikopter filosunun sahibi olan ABD, sahip olduğu gelişmiş platformlar ve yüksek operasyon kabiliyetiyle listenin zirvesinde yer alıyor. AH-64 Apache taarruz helikopterleri, UH-60 Black Hawk genel maksat helikopterleri ve CH-47 Chinook ağır nakliye helikopterlerinden oluşan geniş envanteri sayesinde Amerikan ordusu, dünyanın farklı bölgelerinde kısa sürede konuşlanarak hava desteği sağlayabiliyor.
2- RUSYA
Rusya, sayıca geniş ve farklı görev profillerine uygun helikopter filosuyla öne çıkıyor. Mi-8 ve Mi-17 nakliye helikopterlerinin yanı sıra Mi-28 Havoc ile Ka-52 Alligator taarruz helikopterleri, ülkenin en önemli hava unsurları arasında bulunuyor. Zorlu iklim ve arazi şartlarında görev yapabilen bu platformlar, Rus ordusunun operasyonel gücünde kritik rol üstleniyor.
3- ÇİN
Savunma alanındaki modernizasyon çalışmalarına hız veren Çin, helikopter filosunu da yerli üretim ağırlıklı projelerle büyütmeye devam ediyor. Z-10 taarruz helikopteri ve Z-20 çok amaçlı helikopteri, Çin ordusunun en yeni nesil hava araçları arasında yer alırken, Pekin yönetimi teknolojik kapasitesini her geçen yıl artırıyor.