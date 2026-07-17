En güçlü helikopter filosuna sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2- RUSYA

Rusya, sayıca geniş ve farklı görev profillerine uygun helikopter filosuyla öne çıkıyor. Mi-8 ve Mi-17 nakliye helikopterlerinin yanı sıra Mi-28 Havoc ile Ka-52 Alligator taarruz helikopterleri, ülkenin en önemli hava unsurları arasında bulunuyor. Zorlu iklim ve arazi şartlarında görev yapabilen bu platformlar, Rus ordusunun operasyonel gücünde kritik rol üstleniyor.