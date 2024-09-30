En sağlıklı 6 balık açıklandı! Uzmanlara göre sofranızdan eksik etmemeniz gerekiyor

Balık, omega-3 yağ asidi ve protein bakımından en zengin besinlerin başında gelmektedir. Türkiye'de, Eylül ayı ile birlikte biten av yasaklarının ardından tüm kış boyunca balık tüketilir. Ancak her balığın yararlı olduğu uzmanlara göre doğru değil. Özellikle Eylül ayından itibaren masanızda bulunması gereken ve sağlık bakımından en yararlı balıklar açıklandı.