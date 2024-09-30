En sağlıklı 6 balık açıklandı! Uzmanlara göre sofranızdan eksik etmemeniz gerekiyor
Uzmanlara göre her balık türü sağlık bakımından faydalı değil. Bu sebeple faydalı türlerini tüketmeniz öneriliyor
Balık, omega-3 yağ asidi ve protein bakımından en zengin besinlerin başında gelmektedir. Türkiye'de, Eylül ayı ile birlikte biten av yasaklarının ardından tüm kış boyunca balık tüketilir. Ancak her balığın yararlı olduğu uzmanlara göre doğru değil. Özellikle Eylül ayından itibaren masanızda bulunması gereken ve sağlık bakımından en yararlı balıklar açıklandı.
Memurlar.net sitesindeki paylaşıma göre, Her balık türü insan sağlığına olumlu etkiler bırakmaz. Bu yüzden yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar; somon, uskumru, ton balığı, alabalık, hamsi ve morina gibi türlerin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor. Bu balıklar diğerlerine oranla omega-3 yağ asidi bakımından daha zengindir.
1. SOMON
Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir balıktır ve bu sayede kalp sağlığını korur, iltihaplanmayı azaltır ve beyin fonksiyonlarını destekler. Yüksek kaliteli protein içeriği, kas onarımı ve büyümesini teşvik eder. Somon ayrıca D vitamini, B12 vitamini ve selenyum gibi önemli besinlerle bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığına katkı sağlar. Düzenli somon tüketimi, cilt sağlığını iyileştirebilir ve enerji seviyelerini artırabilir.
2. USKUMRU
Uskumru, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir balık olup, kalp ve damar sağlığına fayda sağlar. Düzenli tüketimi, kötü kolesterolü düşürerek kalp krizi ve felç riskini azaltır. Aynı zamanda uskumru, beyin fonksiyonlarını destekler, hafızayı güçlendirir ve depresyon riskini azaltır. İçerdiği protein ve B12 vitamini, enerji üretimine katkı sağlarken, bağışıklık sistemini güçlendirir. Uskumru, cilt sağlığını da destekleyen vitaminler ve minerallerle doludur.