En zeki kan grubu belli oldu… IQ seviyeleri arşa çıkıyor
İnsanların kan grupları zeka seviyeleri hakkında ipucu veriyor. Japon bilim adamları konuyla ilgili çarpıcı bir çalışma yaptı.
Japonya’nın önde gelen bilim insanları insanların kan grupları üzerinde çeşitli araştırmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda insanların kan gruplarının nasıl özellikler taşıdığı ortaya kondu. Yetkililerin araştırma sonrası yaptığı açıklamada en zeki ve IQ seviyesi yüksek kan grupları belirlendi.
Kan gruplarına ilişkin bilinen bazı bilgilerin yanı sıra bu detay da çok ses getirdi. Tarihte A kan gruplarının daha az hastalandığı ve sivrisinekleri daha çok çektiği bilinen bir gerçektir.
halktv.com.tr’de yer alana bilgiye göre Japonya Ketsueki-gata teorisi, kan grubunuzun kişilik özelliklerini belirlediğini söylüyor. Ketsueki-gata teorisi 1930'lardan bu yana kullanılıyor. Bu teoriye göre her kan grubunun kişiliğini yansıtan olumlu ve olumsuz özellikleri bulunuyor.
Konuyla ilgili makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde kan grubunun karakter özellikleri popüler hale geliyor. Kategorilerini kişiliği inceleyen Yunan filozofu Hipokrat'a dayandırdı. Ona göre kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilgilidir. Furukawa için her kan grubu, bireyin özelliklerini etkiler.