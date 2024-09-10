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  4. Endişe veren kanser araştırması: Bir tür hariç, gençler arasında yayılıyor

Endişe veren kanser araştırması: Bir tür hariç, gençler arasında yayılıyor

Yapılan bir araştırma, kanserin gençler arasında artış gösterdiğini ortaya koyarken, hastalığın bir türünün 50 yaş altı kişilerde azaldığı tespit edildi.

Endişe veren kanser araştırması: Bir tür hariç, gençler arasında yayılıyor - Sayfa 1

İsveç'te 90 bin kişiyi kapsayan yeni ve kapsamlı bir araştırmaya göre, gençlerde ölümcül cilt kanseri oranları hızla düşüyor.

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Endişe veren kanser araştırması: Bir tür hariç, gençler arasında yayılıyor - Sayfa 2

Bu durum, özellikle meme, akciğer ve bağırsak olmak üzere bazı hastalık türlerinin artan oranlarına ilişkin bir eğilime karşı çıkıyor. Amerikan Kanser Derneği'ne göre 2019'da yeni kolorektal kanser vakalarının %20'si 55 yaşın altındaki kişilerde görüldü, bu oran 1995'te %11'di.

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Endişe veren kanser araştırması: Bir tür hariç, gençler arasında yayılıyor - Sayfa 3

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden uzmanlar, esas olarak güneşten gelen UV ışınlarına aşırı maruz kalmanın sonucu oluşan ve en ciddi cilt kanseri türü olan melanom vakalarının verilerini analiz etti.

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Endişe veren kanser araştırması: Bir tür hariç, gençler arasında yayılıyor - Sayfa 4

Kadınlarda daha fazla fark görüldü

1990'dan 2022'ye kadar hem erkek hem de kadınlara ait verileri inceleyen araştırmacılar, 2015'ten itibaren 50 yaş altındakilerde, özellikle kadınlarda kanser oranlarının önemli ölçüde azaldığını buldular.

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