Endişe veren kanser araştırması: Bir tür hariç, gençler arasında yayılıyor

Bu durum, özellikle meme, akciğer ve bağırsak olmak üzere bazı hastalık türlerinin artan oranlarına ilişkin bir eğilime karşı çıkıyor. Amerikan Kanser Derneği'ne göre 2019'da yeni kolorektal kanser vakalarının %20'si 55 yaşın altındaki kişilerde görüldü, bu oran 1995'te %11'di.