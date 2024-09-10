Endişe veren kanser araştırması: Bir tür hariç, gençler arasında yayılıyor
Yapılan bir araştırma, kanserin gençler arasında artış gösterdiğini ortaya koyarken, hastalığın bir türünün 50 yaş altı kişilerde azaldığı tespit edildi.
İsveç'te 90 bin kişiyi kapsayan yeni ve kapsamlı bir araştırmaya göre, gençlerde ölümcül cilt kanseri oranları hızla düşüyor.
Bu durum, özellikle meme, akciğer ve bağırsak olmak üzere bazı hastalık türlerinin artan oranlarına ilişkin bir eğilime karşı çıkıyor. Amerikan Kanser Derneği'ne göre 2019'da yeni kolorektal kanser vakalarının %20'si 55 yaşın altındaki kişilerde görüldü, bu oran 1995'te %11'di.
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden uzmanlar, esas olarak güneşten gelen UV ışınlarına aşırı maruz kalmanın sonucu oluşan ve en ciddi cilt kanseri türü olan melanom vakalarının verilerini analiz etti.
Kadınlarda daha fazla fark görüldü
1990'dan 2022'ye kadar hem erkek hem de kadınlara ait verileri inceleyen araştırmacılar, 2015'ten itibaren 50 yaş altındakilerde, özellikle kadınlarda kanser oranlarının önemli ölçüde azaldığını buldular.