Enerji uzmanından faturayı azaltacak tüyo. Çamaşırlarınızı mutlaka bu saatlerde yıkayın!
Elektrik faturalarının yüksek gelme nedenlerden biri de çamaşır makinelerinin çalışması. Bazı kalabalık ailelerde çok sık çalışan makineler, faturaların maliyetini de artırıyor. İşte enerji uzmanından tüyolar.
Evlerde bulunan elektronik eşyalar ne kadar fazlaysa, kullanıma bağlı olarak faturanın maliyeti de artar. Özellikle ısıtıcı, şofben, kurutma ve çamaşır makineleri, faturadaki fazla rakamın ana etkenleridir.
Ancak elektrik faturalarının yüksek gelmesinin önüne geçmek mümkün. Örneğin ısıtıcıları gece boyu çalıştırmak yerine yatmadan önce birkaç saat çalıştırmak büyük ölçüde tasarruf sağlıyordu. Şimdi ise çamaşır makineleriyle ilgili bir tüyo var.
Enerji uzmanı Gordon Wallis, tüketicilerin çamaşır yıkama rutinlerinde faturayı önemli ölçüde düşürecek tüyolar verdi.