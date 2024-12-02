Enerji uzmanından faturayı azaltacak tüyo. Çamaşırlarınızı mutlaka bu saatlerde yıkayın!

Ancak elektrik faturalarının yüksek gelmesinin önüne geçmek mümkün. Örneğin ısıtıcıları gece boyu çalıştırmak yerine yatmadan önce birkaç saat çalıştırmak büyük ölçüde tasarruf sağlıyordu. Şimdi ise çamaşır makineleriyle ilgili bir tüyo var.