Erimeyen turşu yapmanın yolu! Somer Sivrioğlu inceliklerini açıkladı, yiyen müptelası olacak
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun bu inceliklerini göz önünde bulundurarak erimeyen ve lezzetli turşular yapabilirsiniz.
Erimeyen turşu yapmanın incelikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyener için, MasterChef Somer Sivrioğlu'nun daha önce hiçbir yerde paylaşmadığı bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz.
GÜNEŞTE KURUTMAYA GEREK KALMAYAN GAZİANTEP USULÜ SALÇA (TIKLA ÖĞREN)
Turşu yapımı, geleneksel Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan ve ana yemeklerin yanında tüketilebilen muhteşem bir tamamlayıcıdır. Başlı başına de yenebilen turşu lezzetinin yanı sıra aynı zamanda sağlık bakımından da oldukça faydalıdır.
GÜNEŞTE KURUTMAYA GEREK KALMAYAN GAZİANTEP USULÜ SALÇA (TIKLA ÖĞREN)
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Turşu, bağırsak sağlığını destekleyen probiyotik bakterilerin kaynağıdır. Sindirim sisteminizi düzenlemeye yardımcı olabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Turşu, fermente edilen sebzelerin içerdiği vitamin ve mineralleri muhafaza eder. Özellikle C vitamini, B vitaminleri ve K vitamini içeriği yüksektir
GÜNEŞTE KURUTMAYA GEREK KALMAYAN GAZİANTEP USULÜ SALÇA (TIKLA ÖĞREN)
Erimeyen turşu yapımı, çoğu ev hanımının gözden kaçırdığı bazı püf noktalar nedeniyle sıkça karşılaştıkları bir sorundur. MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun bu reçetesini uygulayarak lezzetli, kıtır kıtır ve asla erimeyen turşular hazırlayabilirsiniz. Somer Şok şu incelikleri söylüyor:
GÜNEŞTE KURUTMAYA GEREK KALMAYAN GAZİANTEP USULÜ SALÇA (TIKLA ÖĞREN)