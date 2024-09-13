Erimeyen turşu yapmanın yolu! Somer Sivrioğlu inceliklerini açıkladı, yiyen müptelası olacak

Turşu yapımı, geleneksel Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan ve ana yemeklerin yanında tüketilebilen muhteşem bir tamamlayıcıdır. Başlı başına de yenebilen turşu lezzetinin yanı sıra aynı zamanda sağlık bakımından da oldukça faydalıdır.

GÜNEŞTE KURUTMAYA GEREK KALMAYAN GAZİANTEP USULÜ SALÇA (TIKLA ÖĞREN)