Eriyen ve bozulan turşuların en büyük nedeniymiş: 43 yıllık turşucu gerçek ölçüyü açıkladı
Kendi mutfağınızda turşu hazırlarken mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekenler. Turşu bu ölçülere göre yapılırsa asla bozulma olmuyor
Kahramanmaraş turşunun en çok tüketildiği şehirlerimizin başında geliyor. Burada 43 yıldır turşuculuk yapan Mehmet Sinan Derman, bozulan ve eriyen turşuların nedenini açıklarken ilk kez gerçek ölçüyü paylaştı.
Turşu hazırlarken özen gösterilmesi gereken pek ok ayrıntı bulunmaktadır. Bu ayrıntılardan en önemlisi ise turşunun homojen bir dengede yapılmasıdır. Eğer denge eşit oranlara bölünmezse turşu eriyebilir, bozulabilir ve hiç ama hiç arzu edilmeyen neticelere yol açabilir.
Kahramanmaraş'ta kış aylarında neredeyse her evde tüketilen turşu, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve sindirim sistemini düzenlemede etkin rol oynar. Aynı zamanda kendine özel lezzeti ile sofraların en sevilen yan ürünlerinden biridir. Mehmet Sinan Derman, turşu hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken ince detayları paylaştı.
İlk olarak turşu hazırlarken kullanılan ürünlerin nitelikli ve taze olmasına özen gösterilmelidir. Sebze ve baharatların steril durumda olması, uzun ömürlü turşular için oldukça önemlidir. Aynı zamanda kullanılan suyun niteliği de pek mühimdir. Beslenme uzmanları turşu yapımında içme suyunun tercih edilmesi gerektiğini öneriyor.