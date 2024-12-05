Eriyen ve bozulan turşuların en büyük nedeniymiş: 43 yıllık turşucu gerçek ölçüyü açıkladı

Turşu hazırlarken özen gösterilmesi gereken pek ok ayrıntı bulunmaktadır. Bu ayrıntılardan en önemlisi ise turşunun homojen bir dengede yapılmasıdır. Eğer denge eşit oranlara bölünmezse turşu eriyebilir, bozulabilir ve hiç ama hiç arzu edilmeyen neticelere yol açabilir.