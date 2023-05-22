Escobar’ın malikanesi korku filmlerini anımsatıyor Dünyanın en bilinen uyuşturucu baronları arasında gösterilen, kitap, dizi ve filmlere konu olan Pablo Escobar’ın Kolombiya’nın Guatape’deki La Manuela adı verilen malikanesi, görüntülendi.

Mülk, Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğunun ana merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. 1 | 7

Konut, 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından uyuşturucu kaçakçılığını önleme çabalarının bir parçası olarak ele geçirildi. 2 | 7

Ancak, 1993 yılında, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan rakip uyuşturucu çetesi PEPES tarafından yakılıp harap edilen malikanenin kaderi karanlık bir hal aldı. 3 | 7