Eskiler boşa dememiş! Gece yatmadan önce ayak altına bunu süren sabah zımba gibi uyanıyor
Sabahları yataktan yorgun kalkanlar ve vücut kırgınlığı çekenler için gece yatmadan önce ayak altına tuzlu limon sürmek tüm ağırlığı alıyor. Eskilerin uyguladığı bu asırlık geleneksel yöntem, vücut direncini artırarak güne enerjik başlamanızı sağlıyor.
KRONİK YORGUNLUĞA KARŞI ASIRLIK DOĞAL REÇETE
Günümüz dünyasında yoğun iş temposu ve stres insanların sabahları bitkin uyanmasına neden oluyor. Ne kadar uyursa uyusun bir türlü enerjisini toplayamayan kişiler çareyi takviyelerde arıyor. Oysa atalarımız yüzyıllar öncesinden gelen çok basit yöntemlerle bu sorunu kökten çözmeyi başarıyordu. Eskilerin asırlık tecrübelerle geliştirdiği bu özel formül kimyasal kullanmadan vücudu tamamen canlandırıyor.
AYAK TABANINDAKİ GİZLİ ŞİFA NOKTALARI KEŞFEDİLDİ
Vücudun tüm organlarına açılan sinir uçlarının çok büyük bir bölümü ayak tabanlarımızda yer alıyor. Geleneksel tıp ekolleri bu bölgelerin uyarılmasının tüm bedene şifa dağıttığını asırlardır savunuyor. Ayak altına yapılan doğru müdahaleler kan dolaşımını hızlandırarak biriken yorgunluk hissini hızla dağıtıyor. Doğru malzemelerle birleşen bu bölge adeta tüm vücudun temizlenme mekanizmasını harekete geçiriyor.
LİMON VE TUZUN MUCİZEVİ BİRLEŞİMİ
Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan limon sadece yenerek değil dışarıdan uygulanarak da büyük faydalar sağlıyor. Kaya tuzu ile birleşen taze limon suyu cilt gözeneklerinden içeri girerek harika bir etkileşim başlatıyor. Bu güçlü ikili vücuttaki asit dengesini düzenlemeye yardımcı olurken biriken negatif elektriği de dışarı çekiyor. Böylece kaslarda biriken laktik asit yani yorgunluk maddesi hızla nötrleniyor.
GECE BOYUNCA VÜCUTTAKİ AĞIRLIĞI SÖKÜP ATIYOR
Bu özel karışım gece uyku esnasında vücudun kendini tamir etme sürecine çok ciddi destek veriyor. Uyurken yavaşlayan metabolizmanın aksine ayak tabanından emilen mineraller hücrelerin yenilenmesini hızlandırıyor. Bedeninizdeki o ağır ve halsiz hava saatler ilerledikçe yerini tamamen hafiflemeye bırakıyor. Sabah gözünüzü açtığınızda kendinizi hiç olmadığınız kadar hafif ve dinlenmiş hissediyorsunuz.