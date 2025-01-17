Esnaf lokantasında pastırmalı kuru fasulye işte böyle yapılıyor! Bu yöntemle fasulye hiç dağılmıyor
Esnaf lokantasına gittiğimizde severek tükettiğimiz, hatta esnaf lokantasına gitme nedenimiz olan pastırmalı kuru fasulyenin tarifini haberimizde derledik. İşte, ustasından esnaf lokantası usülü pastırmalı kuru fasulye tarifi…
ESNAF LOKANTASI USÜLÜ PASTIRMALI KURU FASULYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı kuru fasulye
10 su bardağı su (Haşlamak için)
4 yemek kaşığı tereyağı
1 adet büyük boy yemeklik doğranmış soğan
2 adet küp şeklinde doğranmış domates
2 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Kimyon
10 adet pastırma
4 su bardağı sıcak su
ESNAF LOKANTASI USÜLÜ PASTIRMALI KURU FASULYE NASIL YAPILIR?
Kuru fasulye bir gece önceden soğuk suda ıslatılır. Ertesi gün süzülür ve 10 su bardağı suda yumuşayıncaya kadar haşlanır.
Ardından süzgece alınır ve fasulyenin gazının iyice gitmesi için sıcak sudan geçirilir ve süzülür.