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  4. Esnaf lokantasında pastırmalı kuru fasulye işte böyle yapılıyor! Bu yöntemle fasulye hiç dağılmıyor

Esnaf lokantasında pastırmalı kuru fasulye işte böyle yapılıyor! Bu yöntemle fasulye hiç dağılmıyor

Esnaf lokantasına gittiğimizde severek tükettiğimiz, hatta esnaf lokantasına gitme nedenimiz olan pastırmalı kuru fasulyenin tarifini haberimizde derledik. İşte, ustasından esnaf lokantası usülü pastırmalı kuru fasulye tarifi…

Esnaf lokantasında pastırmalı kuru fasulye işte böyle yapılıyor! Bu yöntemle fasulye hiç dağılmıyor - Sayfa 1

ESNAF LOKANTASI USÜLÜ PASTIRMALI KURU FASULYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye

10 su bardağı su (Haşlamak için)

4 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy yemeklik doğranmış soğan

2 adet küp şeklinde doğranmış domates

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

10 adet pastırma

4 su bardağı sıcak su

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Esnaf lokantasında pastırmalı kuru fasulye işte böyle yapılıyor! Bu yöntemle fasulye hiç dağılmıyor - Sayfa 2

ESNAF LOKANTASI USÜLÜ PASTIRMALI KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

Kuru fasulye bir gece önceden soğuk suda ıslatılır. Ertesi gün süzülür ve 10 su bardağı suda yumuşayıncaya kadar haşlanır.

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Esnaf lokantasında pastırmalı kuru fasulye işte böyle yapılıyor! Bu yöntemle fasulye hiç dağılmıyor - Sayfa 3

Ardından süzgece alınır ve fasulyenin gazının iyice gitmesi için sıcak sudan geçirilir ve süzülür.

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Esnaf lokantasında pastırmalı kuru fasulye işte böyle yapılıyor! Bu yöntemle fasulye hiç dağılmıyor - Sayfa 4

Soğanlar küçük bir şekilde doğranır. Domateslerin kabukları soyulup çekirdekleri çıkarıldıktan sonra domateslerde küçük bir şekilde doğranır. Biberin sapları ve çekirdekleri çıkarılır, ince ince kesilir.

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