Eşref Rüya 20. bölüm izle, Kanal D Eşref Rüya son bölüm izle
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Büşra Develi ve Demet Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Eşref Rüya, 20. bölümle izleyici ile buluştu. Peki Eşref Rüya 20. bölüm nasıl izlenir, işte özet izleme; Kanal D Eşref Rüya izle…
Kanal D’nin ve Türkiye’nin fenomen dizilerinden biri olan Eşref Rüya, iki sezondur reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
İddialı oyuncu kadrosu, bir o kadar da güçlü hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Eşref Rüya, her hafta rekorunu egale etmeyi başarıyor.
Kadir ve Eşref arasında gerilim devam ederken, diğer yandan Dinçer’in yaşaması da olayları bir kez daha hararetlendirdi.
