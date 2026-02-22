  1. Ekonomim
  4. Eşref Rüya 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir: Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D’nin reyting rekoru kıran dizisi Eşref Rüya, geçtiğimiz çarşamba bir kez daha izleyici ile buluştu. Yeraltı dizisinin gelmesiyle birlikte tahtından indirilen fenomen dizi için izleyiciler artık heyecanlandıran gelişme istiyor. Gözler bir sonraki bölümde ve Eşref Rüya 34. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu. İşte yeni bölümden son detaylar….

Uzun zamandır tüm kategorilerde zirvede olan fenomen dizi Eşref Rüya, son birkaç bölümdür hikayenin yavaş seyretmesi nedeniyle izleyici tarafından tepki alıyor.

Kanal D’nin fenomen dizisi, bu gidişatı yavaş yavaş kırmaya başladı. Özellikle Yeraltı dizisinin yayınlanması ve üçüncü bölümüyle Eşref Rüya’yı geride bırakmasının ardından Kanal D’nin fenomen dizisi geçtiğimiz bölüm tek bir reklam bile olmadan son bölümü izleyiciyle buluşturdu.

33. bölümde hikaye hemen hemen aynı şeyler üzerine seyrederken, Eşref gerçek Rüya denilerek önüne konulan kişinin sahte olduğunu anladı. 

Bunun üzerine Nisan bir kez daha Rüya olduğuna inanmaya başlarken, bu durumu Eşref’e açıklama konusunda karamsar.

