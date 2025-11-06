Eşref Rüya son bölüm izle: Kanal D Eşref Rüya 21. bölüm izle, kesintisiz ve ücretsiz
Her hafta reyting rekorları kıran Eşref Rüya, 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eşref Rüya dizisinin 21. bölümü 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlandı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı bu heyecan dolu yapım son bölümde, Eşref ve Kadir tehlikeli bir çatışmanın içine düşüyor.
Eşref Rüya dizisinin 21. bölümü 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlandı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı bu heyecan dolu yapım son bölümde, Eşref ve Kadir tehlikeli bir çatışmanın içine düşüyor.
EŞREF RÜYA SON BÖLÜM KONUSU NE
Bu haftaki bölümde Eşref ve Kadir , hayatta kalmak için zorlu bir mücadele veriyor. İkili, birlikte girdikleri çatışmada kendi yöntemleriyle hareket ederken, Eşref Hıdır'ı düşmanın elinden kurtarmak için hamleler yapmak zorunda kalıyor.
Öte yandan Kadir , kriz fırsatını dönüştürerek operasyonu bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyor. Nisan ise eline geçen bir çocukluk geçmişiyle geçmişine dair derin sorgulamalara başlıyor.