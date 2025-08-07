  1. Ekonomim
  4. Et yiyen bakteri Türkiye’ye yayılıyor! Bu belirtiler varsa denizden hemen çıkın! Riskleri çok fazla…

Türkiye kıyılarında da ortaya çıkan yeni bir bakteri türü hızla yaygınlaşıyor. Dünya çapında pek çok bölgede görülen bu bakteri, et yiyen türden ve oldukça tehlikeli. Uzmanlar korunmanın yollarını açıkladı.

Artık denizlerin de tadı kaçıyor. Akdeniz’de görülen köpek balıklarının ardından bu kez de dünya yeni bir bakteri ile karşı karşıya. Pandemi sürecinde koronavirüsün yaygınlaşmasının ardından milyonlarca insan covide yakalandı. Bu nedenle herkes artık olası bir salgın veya bakteri-virüsten korkarak hareket ediyor.

Şimdi ise yazın en güzel anlarında denizlerde beliren bir bakteri görüldü. Halk arasında “Et yiyen bakteri” olarak da tanımlanan Vibrio bakterisinin Türkiye kıyılarında da görüldüğü belirtildi. 

Uzmanlar, bakteriden korunmanın yollarını paylaşırken, insan sağlı açısından ciddi riskleri olduğunu da söylüyor. 

Özellikle çiğ deniz ürünlerinden kaçınılması gerektiği vurgulanırken, açık yarayla denize girilmemesi de en dikkat edilmesi gereken konu. Peki hızla yayılan bu bakteriden nasıl korunabilirsiniz?

