Et yiyen bakteri Türkiye’ye yayılıyor! Bu belirtiler varsa denizden hemen çıkın! Riskleri çok fazla…

Artık denizlerin de tadı kaçıyor. Akdeniz’de görülen köpek balıklarının ardından bu kez de dünya yeni bir bakteri ile karşı karşıya. Pandemi sürecinde koronavirüsün yaygınlaşmasının ardından milyonlarca insan covide yakalandı. Bu nedenle herkes artık olası bir salgın veya bakteri-virüsten korkarak hareket ediyor.