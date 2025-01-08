Etli lahana sarması yaparken hiç dikkat etmemiştik. Meğer dağılmasına ve sert olmasına yol açıyormuş
Etli lahana sarması pişirirken özen göstermeniz gereken bir inceliği var. Eğer bu yönteme dikkat etmezsek lahana sarmasının yaprakları sert oluyor içi dağılıyor.
Lahana sarmasının lezzetinin yerinde olması ve dağılmaması için bazı püf noktaları gözden kaçırmamak gerekmektedir. Bilhassa etli lahana sarmasının lezzetli olabilmesi için iç harcının malzeme kalitesine ve oranına dikkat etmelisiniz.
Her ne kadar öyleymiş gibi görünse de etli lahana sarması pişerken gereğinden fazla su eklememeniz gerekiyor. Bu oranı aşağıda tarifimizde verdik. Ayrıca lahana sarmasının tuz dengesi de iyi ayarlanmalıdır.
En önemli inceliklerden biri de lahana sarmasının yapraklarının yumuşak olanlarından seçilmesidir. Lahana sarması, üzüm yaprağından yapılan yaprak sarma gibi değildir. Çok daha uzun süre pişer bu nedenle en yumuşak yapraklar seçilmelidir.