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  4. Etli lahana sarması yaparken hiç dikkat etmemiştik. Meğer dağılmasına ve sert olmasına yol açıyormuş

Etli lahana sarması yaparken hiç dikkat etmemiştik. Meğer dağılmasına ve sert olmasına yol açıyormuş

Etli lahana sarması pişirirken özen göstermeniz gereken bir inceliği var. Eğer bu yönteme dikkat etmezsek lahana sarmasının yaprakları sert oluyor içi dağılıyor.

Etli lahana sarması yaparken hiç dikkat etmemiştik. Meğer dağılmasına ve sert olmasına yol açıyormuş - Sayfa 1

Lahana sarmasının lezzetinin yerinde olması ve dağılmaması için bazı püf noktaları gözden kaçırmamak gerekmektedir. Bilhassa etli lahana sarmasının lezzetli olabilmesi için iç harcının malzeme kalitesine ve oranına dikkat etmelisiniz.

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Etli lahana sarması yaparken hiç dikkat etmemiştik. Meğer dağılmasına ve sert olmasına yol açıyormuş - Sayfa 2

Her ne kadar öyleymiş gibi görünse de etli lahana sarması pişerken gereğinden fazla su eklememeniz gerekiyor. Bu oranı aşağıda tarifimizde verdik. Ayrıca lahana sarmasının tuz dengesi de iyi ayarlanmalıdır.

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Etli lahana sarması yaparken hiç dikkat etmemiştik. Meğer dağılmasına ve sert olmasına yol açıyormuş - Sayfa 3

En önemli inceliklerden biri de lahana sarmasının yapraklarının yumuşak olanlarından seçilmesidir. Lahana sarması, üzüm yaprağından yapılan yaprak sarma gibi değildir. Çok daha uzun süre pişer bu nedenle en yumuşak yapraklar seçilmelidir.

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Etli lahana sarması yaparken hiç dikkat etmemiştik. Meğer dağılmasına ve sert olmasına yol açıyormuş - Sayfa 4

Lahanayı muska muska veya düz bir şekilde sardıktan sonra derin ve geniş bir tencerede pişirimeniz önerilir. Lahana sarması etli ise mutlaka kıymayı iki kere çektirmelisiniz. Böylelikle iç harcının yağlı olması ve lezzetinin katlanmasını sağlayacaktır.

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