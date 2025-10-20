Ev hanımları öneriyor: Bulaşık makinesi kokusunu bu yöntemlerle 1 dakikada yok edin

1-) KÖTÜ KOKULARIN NEDENİ SANDIĞINIZDAN FARKLI OLABİLİR

Bulaşık makinesinden yayılan koku genellikle kirli tabaklardan değil, makinenin iç yapısında biriken yağ, sabun ve yemek artığı kalıntılarından kaynaklanır. Çoğu zaman insanlar sorunun deterjanda ya da suda olduğunu düşünür ama aslında koku, filtredeki birikintilerden ve makinenin lastik bölgesine sıkışan yiyecek parçalarından gelir. Uzman ev hanımları, bu kalıntıların zamanla bakteriye dönüştüğünü ve sıcak buharla birleştiğinde ağır bir koku yaydığını söylüyor. Özellikle sık kullanılan makinelerde bu sorun daha da hızlı artar. Bu yüzden düzenli temizlik, yalnızca hijyen değil aynı zamanda konfor için de gereklidir.