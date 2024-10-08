Ev hanımlarının işlerine yardımcı olacak sırlar!
Araştırmalara göre, dünya çapında insanlar her hafta yaklaşık 3 saat temizlik yapıyor. Peki, temizliği daha kolay hale getirmenin birkaç yolu olduğunu biliyor musunuz? Birkaç ufak ayrıntıyla ev işlerini daha kolay ve kısa süreli hale getirebilirsiniz. İşte detaylar…
DAĞINIKLIĞI KALDIRMAKLA BAŞLAYIN
Evinizi derinlemesine temizlemenin ilk adımı temizlik değil, organize etmektir. Dağınıklığı ortadan kaldırın ve her şeyi yerine koyun. Dağınıklığı ortadan kaldırmak ve tüm eşyalarınızı düzenlemek, evinizdeki bireysel alanları temizlemenizi çok daha kolay hale getirecektir. Eğer organize etmek için zaman ayırırsanız ve bu adımı atlamazsanız, gerçek derin temizlik süreci daha sonra çok daha kolay olacaktır.
EVCİL HAYVAN TÜYLERİNİ KOLAYLIKLA TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ
Can dostlarımız bazı dönemlerde fazla tüy dökebilirler. Fakat bunun çözümü çok basit. Kauçuk bir eldiven giyin ve elinizi mobilyalarınızın yüzeyinde gezdirin. Kauçuk, evcil hayvan tüylerinin kolayca atılabilen bir top haline gelmesine neden olacaktır.
TOZ BEZİNİN CİNSİ ÖNEMLİ
Tüylü toz bezleri yalnızca tozu yayar, toplamaz. Toz parçacıklarını evinizden uzak tutmak istiyorsanız, bunun yerine evinizdeki tozu temizlemenize yardımcı olması için nemli bir mikrofiber bez tercih etmelisiniz.
KESME TAHTASININ HİJYENİ
Kesme tahtalarınıza yarım limon sürmenin, kalıcı soğan kokularından kurtulmanın en iyi yollarından biri olduğunu biliyor muydunuz? Lekeleri çıkarmaya yardımcı olması için yüzeye önceden taneli kaya tuzu serpin, ardından durulamadan önce yüzeyi doğal bir fırça ile iyice ovalayın.