Ev hanımlarından püf noktaları! Giysilerinizi ütülerken yapılması gereken altın değerinde öneriler

1.) DOĞRU SICAKLIK AYARLARINI SEÇİN

Giysilerinizin zarar görmesini önlemek için uygun ütüleme sıcaklığını ve ayarını seçmek çok önemlidir. Farklı kumaşlar farklı ısı seviyeleri gerektirir. Buna ek olarak, her ütünün farklı bir ayar ve işlev setine sahip olduğunu ve bunların kullandığınız cihaza veya ütü markasına göre değiştiğini unutmayın.