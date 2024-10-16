Ev hanımlarından püf noktaları! Giysilerinizi ütülerken yapılması gereken altın değerinde öneriler
Giysileri ütülemek sıradan bir iş gibi görünebilir, ancak doğru yapmak görünümünüzde büyük bir fark yaratabilir. İster önemli bir davete hazırlanıyor olun, ister sadece normal bir günde en iyi şekilde görünmek istiyor olun, haberimizdeki ipuçları zahmetsiz bir şekilde harika bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olacaktır.
Giysilerinizle kırışıksız bir görünüme sahip olmak yalnızca fiziksel görünümünüzü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda özgüveninizi de artırır. Bu nedenle, giysilerinizi ütülemek yapmanız gereken günlük bir iştir. Peki, giysilerinizi doğru şekilde ütülemek için dikkat etmeniz gerekenler neler?
1.) DOĞRU SICAKLIK AYARLARINI SEÇİN
Giysilerinizin zarar görmesini önlemek için uygun ütüleme sıcaklığını ve ayarını seçmek çok önemlidir. Farklı kumaşlar farklı ısı seviyeleri gerektirir. Buna ek olarak, her ütünün farklı bir ayar ve işlev setine sahip olduğunu ve bunların kullandığınız cihaza veya ütü markasına göre değiştiğini unutmayın.
MODERN BİR BUHARLI ÜTÜ İÇİN ISI AYARLARI
-Düşük ısı (1-2 nokta): İpek ve sentetik gibi hassas kumaşlar.
-Orta sıcaklık (2-3 nokta): Pamuk karışımları, keten ve denim.
-Yüksek ısı (3-4 nokta): Pamuk, denim (kot) ve ağır kumaşlar.
2.) TEMİZ BİR ÜTÜ VE ÜTÜ MASASI HAZIRLAYIN
Ütüye başlamadan önce doğru ekipmana sahip olduğunuzdan emin olun; İyi bakılmış bir taban plakasına sahip temiz bir ütü ve sabit bir ütü masası… Kirli veya yapışkan bir ütü taban plakası giysilerinizde kalıntı bırakabilir, bu nedenle nemli bir bezle silerek ütünüzü temiz tutun.