Ev yapımı konserveler için korkutan uyarı: Felç ve ölüm riski!

Halk arasında konserve zehirlenmesi olarak bilinen “Botulizm” riskine ilişkin uyarılarda bulunan Gıda Mühendisi Selen Akbulut, konserve ürünlerin, gıda mikrobiyolojisi açısından en riskli ürünler kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtiken, "Kavanozu açtığınızda köpürme, taşma gibi durumları gözlemliyor veya ürünün tat ve kokusunda belirgin bir değişim varsa kesinlikle tüketmeden imha etmen iz gerekir" dedi.