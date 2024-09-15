Ev yapımı konserveler için korkutan uyarı: Felç ve ölüm riski!
Daha sağlıklı denerek kış hazırlıkları yapan pek çok ailenin mutfağında yer alan ev yapımı konserveler tekniğine uygun yapılmadığında tam tesi bir etki yaratabiliyor. Uzman isim konserve ürünlerin taşıdığı riskleri ve doğru yöntemleri anlattı.
Sonbahar geldi, salça mevsimi de başladı. Evlerde doğal salça hazırlıkları sürerken, uzmanlardan da halk sağlığı için ciddi uyarılar geldi.
Tekniğine uygun yapılmayan ürünlerin felç hatta ölüm riskine varacak sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan uzmanlar "Botulizm” riskine dikkat çektiler.
Halk arasında konserve zehirlenmesi olarak bilinen “Botulizm” riskine ilişkin uyarılarda bulunan Gıda Mühendisi Selen Akbulut, konserve ürünlerin, gıda mikrobiyolojisi açısından en riskli ürünler kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtiken, "Kavanozu açtığınızda köpürme, taşma gibi durumları gözlemliyor veya ürünün tat ve kokusunda belirgin bir değişim varsa kesinlikle tüketmeden imha etmen iz gerekir" dedi.
En riskil gıdalar
Taze fasulye, bamya gibi mevsim sebzelerinin yüksek pH değerine sahip olduğuna dikkat çeken Akbulut, Haber Global'den Sibel Gülersöyler'e şu açıklamaları yaptı: