Ev yapımı vişne reçeliyle sofralarınıza güneş doğuyor! İşte, 30 yıllık ustasından o enfes tarif
Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan, o kendine has tatlı ve hafif ekşimsi lezzetiyle damakları şenlendiren vişneler, tezgahlarda yerini almaya başladı. Vişne sadece taze olarak tüketilmekle kalmıyor, aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ev yapımı vişne reçeline de dönüşüyor. Peki, vişne reçeli nasıl yapılır? İşte 30 yıllık ustasından, geleneksel yöntemlerle hazırlanmış, sofralarınıza güneşi taşıyacak o enfes vişne reçelinin tarifi…
VİTAMİN KAYNAĞI VİŞNE REÇELİ
Vişne, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda içerdiği vitamin ve minerallerle de sağlığımız için bir şifa kaynağı. Antioksidan özelliği yüksek olan bu meyve, bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, tatlılığıyla da damakları şenlendiriyor. Ev yapımı vişne reçeli ise, mevsiminde toplanan en taze meyvelerin özenle işlenmesiyle ortaya çıkan, içinde hiçbir katkı maddesi barındırmayan doğal bir lezzet şöleni. Anneannelerimizin, babaannelerimizin mutfaklarından yayılan o mis kokulu reçeller, şimdi sizin ellerinizle yeniden hayat buluyor. İşte çocukluğumuzun lezzeti vişne reçeli tarifi…
VİŞNE REÇELİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 kilogram taze, olgun vişne
750 gram toz şeker (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
Yarım limonun suyu
İsteğe bağlı olarak birkaç adet karanfil veya bir çubuk tarçın (aroma katmak için)
ADIM ADIM VİŞNE REÇELİ TARİFİ
Öncelikle vişneleri bol suyla nazikçe yıkayın. Saplarını ve varsa çürük olanlarını ayıklayın. Reçelinizin daha pürüzsüz olmasını isterseniz, bir çengelli iğne veya özel vişne çekirdeği çıkarıcısıyla çekirdeklerini çıkarabilirsiniz. Çekirdekli reçel de kendine has bir lezzete sahiptir.
Geniş bir tencereye veya reçel tenceresine hazırladığınız vişneleri alın. Üzerine toz şekeri eşit şekilde serpiştirin. Tencerenin kapağını kapatın ve vişnelerin sulanması için oda sıcaklığında yaklaşık 3-4 saat veya tercihen bir gece bekletin. Bu süre zarfında şeker, vişnenin suyuyla karışarak doğal bir şurup oluşturacaktır.