Ev yoğurdu mucizesi: Her gün 1 kase yiyenlerin 30 günde bağırsaklarında yaşananlar değişimler

AKŞAM TATLI KRİZİNİ KESMESİ VE TOK TUTMASI

Bir kase sade ev yoğurdu yaklaşık bir dilim ekmek ve bir dilim beyaz peynir kadar kalori içeriyor, yani çok yüksek değil. Proteini yüksek ve kıvamı koyu olduğu için kahvaltıda veya ikindi ara öğününde yendiğinde akşam yemeğinde fazla yeme isteğini azaltabiliyor ve gece gelen tatlı krizlerini frenleyebiliyor. Ev yoğurdunun içine bir kaşık yulaf ezmesi ve bir avuç ceviz eklendiğinde tokluk süresi 3 saate kadar uzayabiliyor. Şekerli meyveli hazır yoğurtlar ise bu dengeyi bozuyor ve kan şekerini daha hızlı yükseltebiliyor.