Ev yoğurdu mucizesi: Her gün 1 kase yiyenlerin 30 günde bağırsaklarında yaşananlar değişimler
Her gün bir kase ev yoğurdu yeme alışkanlığı son yıllarda mutfakta en çok konuşulan mucize rutin olarak gösteriliyor. Market yoğurdu değil, evde mayalanmış yoğurt kastediliyor. Ev yoğurdu canlı bakteri sayısı, kalsiyum ve protein açısından hazır yoğurda göre daha zengin bir fermente süt ürünü olarak biliniyor. Bir kase ev yoğurdu yaklaşık bir porsiyon süt ürününe denk geliyor ve tek başına ara öğün olarak tüketilebiliyor. Peki her gün 1 kase yoğurt tüketirsek vücudumuzda neler olur? Yoğurdun faydaları nelerdir? İşte detaylar...
EV YOĞURDU NEDEN MUCİZE OLARAK ANILIYOR?
Ev yoğurdu eskiden sadece büyüklerimizin yaptığı bir ürün olarak görülürdü, şimdi ise mutfaktaki en ucuz probiyotik olarak anılıyor. Bunun nedeni mayalanma şekli. Ev yoğurdu uzun süre ve oda sıcaklığında mayalandığı için içinde laktobasil ve bifidobakteri denen canlı bakteriler daha yoğun bulunuyor. Market yoğurtlarında raf ömrünü uzatmak için uygulanan ısıl işlem bu bakteri sayısını azaltabiliyor. Ev yoğurdu aynı zamanda katkı maddesi içermiyor, sadece süt ve maya ile yapılıyor. Bu yüzden bağışıklığına dikkat edenler ve bağırsak düzenini korumak isteyenler ev yoğurdunu mucize kase olarak nitelendiriyor.
30 GÜN BOYUNCA HER GÜN YİYENLERDE BAĞIRSAK TEMPOSU
Bir kase ev yoğurdu ortalama 6 ila 8 gram protein ve milyonlarca canlı bakteri içeriyor. Bu bakteriler bağırsak duvarını kaplayan faydalı tabakayı besliyor ve dışkının daha yumuşak ve hacimli kalmasına yardımcı olabiliyor. Probiyotikler bağırsak kaslarının kasılma hareketini uyararak tuvalete çıkma sıklığını düzene sokabiliyor. Düzenli ev yoğurdu tüketenlerde sabah tuvalete çıkamama ve zorlanma şikayetinin azaldığı bildiriliyor. Ancak tek başına ev yoğurdu yetmiyor, yanında günde en az 1,5 litre su ve sebze, yulaf gibi lifli gıdalar tüketilmezse etkisi sınırlı kalıyor.
ÖĞLEDEN SONRA DAVUL GİBİ ŞİŞEN KARIN MESELESİ
Gün içinde beyaz ekmek, börek, pilav ve gazlı içecek tüketenlerde akşam saatlerinde karın bölgesinde gerginlik ve gaz şikayeti çok yaygın görülüyor. Ev yoğurdu fermente bir ürün olduğu için gaz oluşturan besinlerin bağırsakta daha dengeli parçalanmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle öğle yemeğinden sonra bir kase sade ev yoğurdu yiyenlerde akşama doğru oluşan şişkinliğin daha hafif hissedildiği ve pantolonun daha az sıktığı söyleniyor. Laktoz intoleransı olanlarda bile ev yoğurdu market yoğurduna göre daha iyi tolere ediliyor çünkü uzun mayalanma laktozun bir kısmını parçalıyor.
AKŞAM TATLI KRİZİNİ KESMESİ VE TOK TUTMASI
Bir kase sade ev yoğurdu yaklaşık bir dilim ekmek ve bir dilim beyaz peynir kadar kalori içeriyor, yani çok yüksek değil. Proteini yüksek ve kıvamı koyu olduğu için kahvaltıda veya ikindi ara öğününde yendiğinde akşam yemeğinde fazla yeme isteğini azaltabiliyor ve gece gelen tatlı krizlerini frenleyebiliyor. Ev yoğurdunun içine bir kaşık yulaf ezmesi ve bir avuç ceviz eklendiğinde tokluk süresi 3 saate kadar uzayabiliyor. Şekerli meyveli hazır yoğurtlar ise bu dengeyi bozuyor ve kan şekerini daha hızlı yükseltebiliyor.