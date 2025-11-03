Evde cam temizliği nasıl yapılır? İz bırakmadan parlayan camlar için en etkili yöntemler

2-) EV HANIMLARININ TERCİH ETTİĞİ DOĞAL YÖNTEMLER

Pahalı kimyasal ürünler yerine doğal malzemelerle temizlik yapmak hem ekonomik hem de sağlıklı bir yöntemdir. Sirke, limon ve karbonat gibi malzemelerle cam temizliği, çizilme riskini azaltır ve uzun süreli parlaklık sağlar. Özellikle evde çocuk veya evcil hayvan varsa kimyasallardan uzak durmak büyük önem taşıyor. Ev hanımları, doğal malzemelerin güvenli ve etkili olduğunu belirtiyor.