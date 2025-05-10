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  4. Evdeki küfü temizlemenin doğal yolu ; Ne çamaşır suyu ne de diş macunu

Evdeki küfü temizlemenin doğal yolu ; Ne çamaşır suyu ne de diş macunu

Evinizde kışın soğuk günlerinden kalma küfü temizlemek için çamaşır suyu yerine doğal bu yöntemi denemelisiniz

Evdeki küfü temizlemenin doğal yolu ; Ne çamaşır suyu ne de diş macunu - Sayfa 1

Kışın soğuk ve yağışlı günlerinde evlerin tavanlarında küf oluşabiliyor. Bazı durumlarda bu küf mantarlaşmaya kadar gidiyorken şanslı olanlarda yarıda kesiliyor.

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Evdeki küfü temizlemenin doğal yolu ; Ne çamaşır suyu ne de diş macunu - Sayfa 2

Evlerde oluşan bu tür küfler ise başta çocuklar olmak üzere insanların sağlıkları üzerinde ciddi etkilere yol açıyor.

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Evdeki küfü temizlemenin doğal yolu ; Ne çamaşır suyu ne de diş macunu - Sayfa 3

Astım, bronşit, kuru öksürük gibi hastalıklara davetiye çıkaran küf oluşumunu önlemek su kaçaklarını bitirmekle mümkün oluyor.

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Evdeki küfü temizlemenin doğal yolu ; Ne çamaşır suyu ne de diş macunu - Sayfa 4

Bu küflerden doğal yolla kurtulmanın püf noktaları var. Bu püf nokta ise beyaz sirke…

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