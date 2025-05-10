Evdeki küfü temizlemenin doğal yolu ; Ne çamaşır suyu ne de diş macunu
Evinizde kışın soğuk günlerinden kalma küfü temizlemek için çamaşır suyu yerine doğal bu yöntemi denemelisiniz
Kışın soğuk ve yağışlı günlerinde evlerin tavanlarında küf oluşabiliyor. Bazı durumlarda bu küf mantarlaşmaya kadar gidiyorken şanslı olanlarda yarıda kesiliyor.
Evlerde oluşan bu tür küfler ise başta çocuklar olmak üzere insanların sağlıkları üzerinde ciddi etkilere yol açıyor.
Astım, bronşit, kuru öksürük gibi hastalıklara davetiye çıkaran küf oluşumunu önlemek su kaçaklarını bitirmekle mümkün oluyor.