Evimizin davetsiz misafirleri: İşte, zarar vermeden, doğal yollarla karıncalardan kurtulmanın 7 yolu

BEYAZ SİRKE

Sirke, karıncaların nefret ettiği keskin bir kokuya sahiptir. Beyaz sirke ile suyu karıştırıp karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Beyaz sirkenin işe yaramasının en önemli tarafı ise; sirkedeki asitin karıncaların takip ettikleri koku izlerini ortadan kaldırmasıdır. Temiz bir sprey şişesinin yarısına su, diğer yarısına ise beyaz sirke doldurun. Bu karışımla daha önce karıncaların dolaştığı tüm alanları temizleyin. Kokusuyla karıncaları uzaklaşacaktır.