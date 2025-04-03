Evimizin davetsiz misafirleri: İşte, zarar vermeden, doğal yollarla karıncalardan kurtulmanın 7 yolu
Evimizin davetsiz misafiri karıncalar… Karıncalar zararsızdır ancak hijyen sorunlarına neden olabilirler. Ancak, karıncaların olmadığı bir anda uygulayacağınız yöntemlerle, zarar vermeden onlardan kurtulabilirsiniz. Peki, bu yöntemler neler? İşte, karıncalara zarar vermeden onları uzaklaştıracak doğal yöntemler…
LİMON
Karınca yuvasının girişine bir dilim limon bıraktığınızda, limonun hem kokusuyla hem de asidik yapısıyla karıncalar uzaklaşacaktır. Öte yandan limonun suyunu, suyla karıştırarak sprey şişesine doldurabilir ve bu karışımı evinizin zeminine sıkabilirsiniz.
BEYAZ SİRKE
Sirke, karıncaların nefret ettiği keskin bir kokuya sahiptir. Beyaz sirke ile suyu karıştırıp karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Beyaz sirkenin işe yaramasının en önemli tarafı ise; sirkedeki asitin karıncaların takip ettikleri koku izlerini ortadan kaldırmasıdır. Temiz bir sprey şişesinin yarısına su, diğer yarısına ise beyaz sirke doldurun. Bu karışımla daha önce karıncaların dolaştığı tüm alanları temizleyin. Kokusuyla karıncaları uzaklaşacaktır.
PORTAKAL KABUĞU
Portakal kabuğunu ince bir şekilde doğrayıp karınca yuvalarının girişine yerleştirdiğinizde, portakaldan çıkan toksik maddeler karıncaları uzak tutacaktır.