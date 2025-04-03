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  4. Evimizin davetsiz misafirleri: İşte, zarar vermeden, doğal yollarla karıncalardan kurtulmanın 7 yolu

Evimizin davetsiz misafirleri: İşte, zarar vermeden, doğal yollarla karıncalardan kurtulmanın 7 yolu

Evimizin davetsiz misafiri karıncalar… Karıncalar zararsızdır ancak hijyen sorunlarına neden olabilirler. Ancak, karıncaların olmadığı bir anda uygulayacağınız yöntemlerle, zarar vermeden onlardan kurtulabilirsiniz. Peki, bu yöntemler neler? İşte, karıncalara zarar vermeden onları uzaklaştıracak doğal yöntemler…

Evimizin davetsiz misafirleri: İşte, zarar vermeden, doğal yollarla karıncalardan kurtulmanın 7 yolu - Sayfa 1

LİMON

Karınca yuvasının girişine bir dilim limon bıraktığınızda, limonun hem kokusuyla hem de asidik yapısıyla karıncalar uzaklaşacaktır.  Öte yandan limonun suyunu, suyla karıştırarak sprey şişesine doldurabilir ve bu karışımı evinizin zeminine sıkabilirsiniz.

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Evimizin davetsiz misafirleri: İşte, zarar vermeden, doğal yollarla karıncalardan kurtulmanın 7 yolu - Sayfa 2

BEYAZ SİRKE

Sirke, karıncaların nefret ettiği keskin bir kokuya sahiptir. Beyaz sirke ile suyu karıştırıp karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Beyaz sirkenin işe yaramasının en önemli tarafı ise; sirkedeki asitin karıncaların takip ettikleri koku izlerini ortadan kaldırmasıdır. Temiz bir sprey şişesinin yarısına su, diğer yarısına ise beyaz sirke doldurun. Bu karışımla daha önce karıncaların dolaştığı tüm alanları temizleyin. Kokusuyla karıncaları uzaklaşacaktır.

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Evimizin davetsiz misafirleri: İşte, zarar vermeden, doğal yollarla karıncalardan kurtulmanın 7 yolu - Sayfa 3

PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuğunu ince bir şekilde doğrayıp karınca yuvalarının girişine yerleştirdiğinizde, portakaldan çıkan toksik maddeler karıncaları uzak tutacaktır.

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Evimizin davetsiz misafirleri: İşte, zarar vermeden, doğal yollarla karıncalardan kurtulmanın 7 yolu - Sayfa 4

TALK PUDRA (BEBEK PUDRASI)

Talk pudrasını karıncaların çıkış noktasına, daha sonra da şerit halinde dolaştığı yerlere serpin. Talk pudra aynı zamanda karıncaların önceden bıraktıkları kokuları da bastıracağı için karıncalar uzaklaşacaktır.

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