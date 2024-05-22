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  4. Evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu: Friends'in yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu: Friends'in yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin ünlü yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklanmıştı.

Evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu: Friends'in yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Sayfa 1

"Friends" dizisinde 'Chandler Bing' karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarsmıştı.

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Evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu: Friends'in yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Sayfa 2

28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedeni açıklanmıştı.

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Evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu: Friends'in yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Sayfa 3

Otopsi raporuna göre, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.

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Evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu: Friends'in yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Sayfa 4

Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.

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