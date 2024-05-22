Evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu: Friends'in yıldızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin ünlü yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklanmıştı.
"Friends" dizisinde 'Chandler Bing' karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarsmıştı.
28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedeni açıklanmıştı.
Otopsi raporuna göre, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.
Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.