Evler daha az maliyetle ısınacak, faturanız yarı yarıya inecek! Bilim insanlarından müthiş buluş
Bilim insanları vatandaşların cebini rahatlatacak bir çözüm üretti. Bu yöntemle evler hem daha ucuza ısınacak hem de faturaları yarı yarıya indirecek.
Kışın evlerin en büyük problemlerinden biri ısınma sorunu. Doğrusu ısınma sorununa doğalgaz veya sobalarla çözümler sağlansa da, bunlar elektrik faturalarını yaz ayına kıyasla iki katına çıkarabilir.
Bilim insanları bu alanda son yıllarda dikkat çeken çalışmalar yaptı. Bunun son örneği ise TCM; yani Nemle çalışan termokimyasal malzemeler.
Sistem oldukça pratik ve tamamen doğal yollardan ısı sağlamayı amaçlıyor. Yürütülen çalışma kapsamında bilim insanları, binaların ısıtma sistemlerine entegre edilerek enerji tasarrufu ve esneklik sağlayan bir sistem tasarladı. Söz konusu teknoloji, özellikle nemli bölgelerde daha verimli çalışıyor ve büyük binalarda kullanım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.
Sektör temsilcileri ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan araştırmacılarla birlikte çalışan bilim insanları, termokimyasal malzemeleri (TCM'ler) bir binanın HVAC sistemine entegre etmek için gerçekçi bir konfigürasyon belirledi. Tuz-hidrat TCM'ler, bir binanın ısıtma sistemine yük esnekliği sağlamak için umut verici adaylar olarak kabul görüldü.