Evler daha az maliyetle ısınacak, faturanız yarı yarıya inecek! Bilim insanlarından müthiş buluş

Sektör temsilcileri ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan araştırmacılarla birlikte çalışan bilim insanları, termokimyasal malzemeleri (TCM'ler) bir binanın HVAC sistemine entegre etmek için gerçekçi bir konfigürasyon belirledi. Tuz-hidrat TCM'ler, bir binanın ısıtma sistemine yük esnekliği sağlamak için umut verici adaylar olarak kabul görüldü.