  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Exxen’in 5 yıllık fenomen dizisinden kötü haber geldi! Final sezonu belli oldu; hayranları yıkıldı

Exxen’in 5 yıllık fenomen dizisinden kötü haber geldi! Final sezonu belli oldu; hayranları yıkıldı

Exxen’in uzun yıllardır en çok izlenen içeriklerinden Gibi dizisi için izleyenleri üzen haber geldi. Dizinin final sezonunu Candaş Tolga Işık canlı yayında duyurdu.

Exxen’in 5 yıllık fenomen dizisinden kötü haber geldi! Final sezonu belli oldu; hayranları yıkıldı - Sayfa 1

Türkiye’nin fenomen dizilerinden Gibi, 2021’de hayatımıza girdi. Exxen platformundan erişilebilen dizi her bölümde yepyeni izleyici ve hayran kazanırken, bu serüven 5 sezon boyunca devam etti.

1 | 13
Exxen’in 5 yıllık fenomen dizisinden kötü haber geldi! Final sezonu belli oldu; hayranları yıkıldı - Sayfa 2

Özellikle dizinin kesitleri de sosyal medyada sık sık karşımıza çıkarken, artık Türkiye’de pek çok kişi Gibi dizisini biliyor ve takip ediyor.

2 | 13
Exxen’in 5 yıllık fenomen dizisinden kötü haber geldi! Final sezonu belli oldu; hayranları yıkıldı - Sayfa 3

Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu fenomen dizi için de üzen haber geldi.

3 | 13
Exxen’in 5 yıllık fenomen dizisinden kötü haber geldi! Final sezonu belli oldu; hayranları yıkıldı - Sayfa 4

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın yer aldığı, özgün mizah anlayışıyla ekranlara gelen Gibi dizisi için final kararı geldi.

4 | 13