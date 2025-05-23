Exxen’in 5 yıllık fenomen dizisinden kötü haber geldi! Final sezonu belli oldu; hayranları yıkıldı
Exxen’in uzun yıllardır en çok izlenen içeriklerinden Gibi dizisi için izleyenleri üzen haber geldi. Dizinin final sezonunu Candaş Tolga Işık canlı yayında duyurdu.
Türkiye’nin fenomen dizilerinden Gibi, 2021’de hayatımıza girdi. Exxen platformundan erişilebilen dizi her bölümde yepyeni izleyici ve hayran kazanırken, bu serüven 5 sezon boyunca devam etti.
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Özellikle dizinin kesitleri de sosyal medyada sık sık karşımıza çıkarken, artık Türkiye’de pek çok kişi Gibi dizisini biliyor ve takip ediyor.
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