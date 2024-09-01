Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar. Sofranızda kesinlikle yer vermeniz gerekiyor
Eylül ayı, balık yasaklarının bittiği ve taptaze lezzetli balıkların ilk kez gün yüzüne çıktığı dönem olarak bilinir. Peki Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar hangileridir?
Eylül ayı, balık av yasağının sona erdiği ve denizlerde en taze ve lezzetli balıkların çokça bulunduğu ilk dönem olarak bilinir. İlgili dönemde masalarımızı şenlendirecek bolca balık çeşidi bulunmaktadır. Eylül ayında tüketebileceğimiz 10 lezzetli balık türüne hep beraber göz atalım.
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bir içerikte, Kılıç ve sardalya balıkları hala lezzetlıdır. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç, ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.
1. KILIÇ BALIĞI
Kılıç balığı, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak bulunan, uzun ve keskin bir buruna sahip olan büyük bir yırtıcı balıktır. Adını, kılıca benzeyen bu uzun burnundan alır. Eti beyaz, lezzetli ve yağlıdır, bu nedenle genellikle ızgarada veya buğulama şeklinde pişirilir. Özellikle spor balıkçılığı için de popüler bir türdür.
2. SARDALYA
Sardalya, küçük ve yağlı bir balık türüdür ve genellikle sürüler halinde yaşar. Akdeniz ve Ege Denizi'nin yanı sıra Atlantik Okyanusu'nda da bulunur. Zengin omega-3 yağ asitleri içeriğiyle sağlık açısından faydalıdır. Genellikle ızgara, kızartma ya da tuzlama yöntemiyle tüketilir. Sardalya, balık konserveciliğinde de yaygın olarak kullanılır.