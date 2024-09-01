Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar. Sofranızda kesinlikle yer vermeniz gerekiyor

1. KILIÇ BALIĞI

Kılıç balığı, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak bulunan, uzun ve keskin bir buruna sahip olan büyük bir yırtıcı balıktır. Adını, kılıca benzeyen bu uzun burnundan alır. Eti beyaz, lezzetli ve yağlıdır, bu nedenle genellikle ızgarada veya buğulama şeklinde pişirilir. Özellikle spor balıkçılığı için de popüler bir türdür.