Eylül'de bedava tatilin adresleri belli oldu - Güneşler gitmeden acele edin
Bedava diyoruz çünkü sezon biterken tatil bölgeleri fiyatlarını dibe çekti. Ultalüks tatilin fiyatı sudan ucuza geldi. İşte Eylül ayında mutlaka gidilmesi gereken tatil yerleri
Yaz sezonunun sonuna gelinmesiyle, güneşin yavaş yavaş azalmaya başlamasıyla birçok tatil bölgesinde fiyatlar düşer. Ancak bu sene Eylül ayında da bolca güneş var ve sıcaklıklar çok fazla düşmedi. Bu da tatil süresini uzattı. Fiyatlar ise çakıldı. İşte Eylül ayında fiyat bakımından en elverişli 8 tatil bölgesi:
1. Ayvalık, Balıkesir
Hem denizi hem de tarihi dokusu ile popüler bir bölge, Eylül'de sakinleşir ve fiyatlar düşer.
2. Assos, Çanakkale
Tarihi zenginlikleri ve huzurlu sahil kasabası atmosferi ile uygun fiyatlı bir alternatif.
3. Foça, İzmir
Hem Eski Foça hem de Yeni Foça’da konaklama fiyatları Eylül'de daha makul olur.