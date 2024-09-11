Eylül'de bedava tatilin adresleri belli oldu - Güneşler gitmeden acele edin

Yaz sezonunun sonuna gelinmesiyle, güneşin yavaş yavaş azalmaya başlamasıyla birçok tatil bölgesinde fiyatlar düşer. Ancak bu sene Eylül ayında da bolca güneş var ve sıcaklıklar çok fazla düşmedi. Bu da tatil süresini uzattı. Fiyatlar ise çakıldı. İşte Eylül ayında fiyat bakımından en elverişli 8 tatil bölgesi: