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  4. F-35'ler tartışmaların odağında! İşte milyar dolarlık savaş uçağının kaza kara listesi

F-35'ler tartışmaların odağında! İşte milyar dolarlık savaş uçağının kaza kara listesi

Uzun süredir ülkelerin markajında olan göklerin hakimi F-35'ler tökezliyor. Son dönemde F-35'lerin karıştığı kazalar akıllardaki güvenlik sorunlarını alevlendiriyor. Pek çok ülkenin satın alma listesinde bulunan milyon dolarlık F-35'lerin kara listesi güvenirliğini sorgulatıyor. İşte 2018'den bu yana yaşanan en ciddi F-35 kazaları....

F-35'ler tartışmaların odağında! İşte milyar dolarlık savaş uçağının kaza kara listesi - Sayfa 1

F-35 savaş uçakları tökezliyor

F-35 savaş uçaklarının California’da yaptığı kaza, 2018’den beri yaşanan 10’u aşkın kazayı tekrar gündeme taşıdı. Güvenilirlik ve bakım sorunlarıyla sıkça eleştirilen Lockheed Martin üretimi uçaklar, dünya çapında birçok ülkenin envanterinde yer alsa da tartışmaların odağından kurtulamıyor. 

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F-35'ler tartışmaların odağında! İşte milyar dolarlık savaş uçağının kaza kara listesi - Sayfa 2

F-35’lerin Kara Listesi

Son kazalar da F-35'lerin kaza kara listesini genişletti. İşte 2018'den bu yana F-35 savaş uçaklarının yaptığı 10'dan fazla ciddi kaza...

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F-35'ler tartışmaların odağında! İşte milyar dolarlık savaş uçağının kaza kara listesi - Sayfa 3

- 28 Eylül 2018 

ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında South Carolina kıyılarında düşmesiyle meydana gelen kazada, pilot fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardı. Kaza, uçuş sırasında motor yakıt tüpünün patlamasıyla meydana geldi. Bu durumun bir üretim hatası olduğu belirtildi.

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F-35'ler tartışmaların odağında! İşte milyar dolarlık savaş uçağının kaza kara listesi - Sayfa 4

- 9 Nisan 2019 

Japonya Hava Kuvvetlerine ait F-35A savaş uçağı, dört F-35A savaş uçağının katıldığı eğitim tatbikatı sırasında kayboldu. Uçağın ülkenin kuzeyindeki Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirlenirken, kazada hayatını kaybeden pilotun cesedine ise aylar sonra ulaşıldı.

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