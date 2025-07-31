F-35'ler tartışmaların odağında! İşte milyar dolarlık savaş uçağının kaza kara listesi
Uzun süredir ülkelerin markajında olan göklerin hakimi F-35'ler tökezliyor. Son dönemde F-35'lerin karıştığı kazalar akıllardaki güvenlik sorunlarını alevlendiriyor. Pek çok ülkenin satın alma listesinde bulunan milyon dolarlık F-35'lerin kara listesi güvenirliğini sorgulatıyor. İşte 2018'den bu yana yaşanan en ciddi F-35 kazaları....
F-35 savaş uçakları tökezliyor
F-35 savaş uçaklarının California’da yaptığı kaza, 2018’den beri yaşanan 10’u aşkın kazayı tekrar gündeme taşıdı. Güvenilirlik ve bakım sorunlarıyla sıkça eleştirilen Lockheed Martin üretimi uçaklar, dünya çapında birçok ülkenin envanterinde yer alsa da tartışmaların odağından kurtulamıyor.
F-35’lerin Kara Listesi
Son kazalar da F-35'lerin kaza kara listesini genişletti. İşte 2018'den bu yana F-35 savaş uçaklarının yaptığı 10'dan fazla ciddi kaza...
- 28 Eylül 2018
ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında South Carolina kıyılarında düşmesiyle meydana gelen kazada, pilot fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardı. Kaza, uçuş sırasında motor yakıt tüpünün patlamasıyla meydana geldi. Bu durumun bir üretim hatası olduğu belirtildi.