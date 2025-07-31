F-35'ler tartışmaların odağında! İşte milyar dolarlık savaş uçağının kaza kara listesi

F-35 savaş uçakları tökezliyor

F-35 savaş uçaklarının California’da yaptığı kaza, 2018’den beri yaşanan 10’u aşkın kazayı tekrar gündeme taşıdı. Güvenilirlik ve bakım sorunlarıyla sıkça eleştirilen Lockheed Martin üretimi uçaklar, dünya çapında birçok ülkenin envanterinde yer alsa da tartışmaların odağından kurtulamıyor.