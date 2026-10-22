Farenjitin belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer?

FARENJİTE NEDEN OLAN ETMENLER NELERDİR?

Farenjit olgularının çok büyük bir kısmı mikrobiyal etkenlerden kaynaklansa da, çevresel faktörler ve kimyasal tahrişler de bu tablonun oluşmasında doğrudan rol oynayabilir. Yetişkinlerde ve çocuklarda görülen vakaların yaklaşık %70 ila 80’inin sorumlusu, nezle ve gripe yol açan rinovirüs veya influenza gibi viral enfeksiyonlardır. Bakteriyel farenjitler arasında en tehlikelisi ve önemlisi ise halk arasında Beta mikrobu olarak bilinen A grubu beta hemolitik streptokok bakterisidir. Bunların dışında aşırı kuru ve nemsiz havaya maruz kalmak, sigara dumanı, hava kirliliği, çok sıcak ya da çok soğuk gıdalar tüketmek ve mide asidinin boğaza kadar yükselmesiyle karakterize olan reflü hastalığı yutak dokusunu mekanik olarak tahriş ederek kronik farenjiti tetikler.