Farkında olmadan çöpe atıyorsanız vazgeçin; O eşyaların içi altın doluymuş
Kimsenin farkında olmadığı ama altın değerinde eşyalar her evde bulunur. Evimizdeki bu eşyalar genellikle elektronik eşyaların içerisinde yer alıyor. Oysa biz hiçbir şeyin farkında bile olmadan bu eşyaları çöpe atıyoruz
İleri boyuta taşınan teknoloji sayesinde hayatımızı kolaylaştıran bazı elektronik aygıtlar evlerimize kadar girdi. Bugün bakıldığı zaman tablet, bilgisayar, telefon ve televizyon gibi aletler artık vazgeçilmez eşyalardandır. Her geçen gün ise bu modellere yenileri de ekleniyor. Eski modeller de yenisiyle değiştiriliyor. Eskiyen ve elimizde kalan bozuk veya eski eşyaları çöpe atıyoruz. Fakat bu eşyalar sandığınızdan daha değerli. Öyle ki içerisinde altın barındırıyor.
Değerli madenlerin ilk sırasında gelen altın sadece düğünlerde takılan bir hediye değil. Teknoloji endüstirisinde de çoğu elektronik cihazın iletkenliğini artırması için üretim aşamasında kullanılıyor. Bakın hangi cihazların içerisinde altın var... Siz de bu eşyaları çöpe atıyor ya da hurdacıya veriyorsanı iki kere düşünün.
Milliyet.com.tr paylaşılan bir içerikte; içerisinde altın bulunan elektronik eşyalar teker teker açıklandı. Bu eşyalar içerisinde anakart ve entegre devreler, bellek modülleri, cep telefonları ve tabletler, televizyon ve monitörler, güç kaynakları ve pil bağlantıları, elektronik bağlantı elemanları, kimyasal sensörler ve elektronik kartlar, optik ve elektromekanik cihazlar bulunuyor.
Anakartlar ve Entegre Devreler
Bilgisayarların ve diğer elektronik cihazların merkezi bileşenlerinden biri olan anakartlar, genellikle altın kaplamalı bağlantı noktalarına sahiptir. Altın, elektrik sinyallerini daha etkili bir şekilde iletebilir ve aynı zamanda korozyona karşı dayanıklıdır.
Entegre devrelerde (IC'ler) altın teller ve bağlantı noktaları, yüksek iletkenlikleri ve kararlılıkları nedeniyle tercih edilir.