Fayans aralarını ışıl ışıl yapıyor ; Çamaşır suyuna bir damla ekleyip bezle silin
Kömür karası olan fayans aralarını temizlemek bu taktik sayesinde eziyet olmaktan çıkıyor.
Havalar soğumaya başladı ve ev hanımları kışın soğuk günlerinde yapamayacağı temizlikler için şimdiden kolları sıvadı. Böylece ağır temizlikler ve derin temizlikler yapılıyor. Banyo ve tuvaletlerin fayans araları diye bildiğimiz derz temizliği ise çok hassas bir temizliktir.
Kullanıma bağlı olarak aşırır sararan ve hatta kararan fayans aralarını temizlemek için bazı kimyasallar kullanılıyor. Fakat bu kimyasallar zararlı olabilir. Bu durumun önüne geçebilmek pek kolay olmasa da en azından çamaşır suyunun etkisini doğal yollarla artırmak mümkün.
FAYANS ARALARI IŞIL IŞIL OLUYOR
Temizlik yaparken de kullanabileceğiniz bu yöntem ev hanımlarının küçük bir taktiğidir. Fayans aralarını parlatmak ve çamaşır suyunun etkisini zarar vermeden artırmak için bir çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Karbonat çok etkili bir beyazlatma yöntemidir. Diş sağlığı ve beyazlığı için de oldukça faydalı olan karbonat fayans ve derz aralarını adeta ışıl ışıl yapacaktır.
BÜTÜN TEMİZLİKLERİN ETKİSİNİ KATLAYAN TAKTİK
Üstelik dilerseniz karbonatı tüm temizliklerinize dahil edebilirsiniz. Zararı bir madde olan karbonat cam silme, masa silme, klozet ve lavabo temizliği gibi durumlarda imdadınıza yetişecektir.