Fayans aralarını ışıl ışıl yapıyor ; Çamaşır suyuna bir damla ekleyip bezle silin

FAYANS ARALARI IŞIL IŞIL OLUYOR

Temizlik yaparken de kullanabileceğiniz bu yöntem ev hanımlarının küçük bir taktiğidir. Fayans aralarını parlatmak ve çamaşır suyunun etkisini zarar vermeden artırmak için bir çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Karbonat çok etkili bir beyazlatma yöntemidir. Diş sağlığı ve beyazlığı için de oldukça faydalı olan karbonat fayans ve derz aralarını adeta ışıl ışıl yapacaktır.