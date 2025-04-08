Fayanslardaki inatçı lekelerden kurtulmanın en etkili yolları. Hem kir gidiyor hem bembeyaz oluyor.

Banyo, mutfak ve balkon temizliğine dikkat eden biriyseniz, fayans veya seramik aralarını da gözden kaçırmamanız gerekiyor. Pek çok temizlik alanında genelde kimyasal maddelere başvurulsa da, birkaç doğal malzemeyle de maliyeti düşürüp daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün.