Fayanslardaki inatçı lekelerden kurtulmanın en etkili yolları. Hem kir gidiyor hem bembeyaz oluyor.
Fayans aralarındaki derz dolguları temizlemenin bazı püf noktaları var. Birkaç basit malzeme kullanarak hem bembeyaz görünüm kazandırıp hem de kirlerden arındırabilirsiniz.
Banyo, mutfak ve balkon temizliğine dikkat eden biriyseniz, fayans veya seramik aralarını da gözden kaçırmamanız gerekiyor. Pek çok temizlik alanında genelde kimyasal maddelere başvurulsa da, birkaç doğal malzemeyle de maliyeti düşürüp daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün.
Bilmeyenler için banyo veya evin herhangi bir bölümünde bulunan fayans ya da seramikler, derz dolgularla kaplı olurlar. Fayans derzlerini temizlemek genelde zor olsa da, temizlik uzmanları birkaç püf noktayla bunun üstesinden gelinebileceğini söylüyor.
Derz dolgu, özellikle banyo gibi alanlarda nemin duvar veya zeminlerin arasına sızmasını önleyip şişme yapmasının önüne geçen bir maddedir.