Faydaları saymakla bitmiyor: Günde ne kadar içilmeli? Uzmanı anlattı
Batı Avrupa'dan Çin'e kadar geniş bir coğrafyada hâkimiyet süren karadut meyvesinden elde edilen karadut özü, bunaltıcı havalarda maden suyu ile karıştırılarak yaz içeceği 'karadut şurubu' olarak tüketilebiliyor. Uzmanlar, başta 6 yaş grubu çocuklar bağışıklık sistemini geliştirirken, yaşlılarda ise beyin ve kalp sağlığı, kalp tıkanıklığı gibi bir çok rahatsızlığa faydalı olduğuna dikkat çekiyor.
Batı Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan bir coğrafyada yetişen karadut meyvesinden elde edilen karadut özü, bir çok rahatsızlığa karşı iyi gelirken, her yaş grubunda tüketilmesi öneriliyor.
Maden suyu ile karışımı yapılan karadut özü vücuda oldukça faydalı bir yaz içeceği oluyor.
Karadut özünün yaz aylarında tercih edilmesinin sebebinin hem doğal hem de çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmesi olduğunun altını çizen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, şunları söyledi:
"Karadut özü genel anlamda ağız yaralarına çok iyi gelmektedir. Bununla birlikte kan yapıcı özelliği vardır ve muhteşem C vitamini içerir. Yaz aylarında tercih edilmesinin sebebi müşterilerimize hem doğal bir içecektir hem de çocuklara çok iyi gelerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Bununla birlikte tadı da mükemmel bir lezzettir. Ben müşterilerime genel anlamda maden suyuyla birlikte tüketilmesini öneriyorum. Çünkü sade maden suyunu içemeyen birçok kişi var. Hem maden suyuna güzel bir tat katıyor, hem içilebilir kıvamını artırıyor hem de çocuklar bunu severek tüketiyor. Doğal ve besleyicidir. Bağışıklık sistemini de güçlendirir. Gazlı içecekler yerine karadut özünün tercih edilmesi kişinin sağlığı açısından çok daha faydalıdır."
Maden suyunun tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Çebiç, sözlerine şöyle devam etti: