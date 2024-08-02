Faydaları saymakla bitmiyor: Günde ne kadar içilmeli? Uzmanı anlattı

"Karadut özü genel anlamda ağız yaralarına çok iyi gelmektedir. Bununla birlikte kan yapıcı özelliği vardır ve muhteşem C vitamini içerir. Yaz aylarında tercih edilmesinin sebebi müşterilerimize hem doğal bir içecektir hem de çocuklara çok iyi gelerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Bununla birlikte tadı da mükemmel bir lezzettir. Ben müşterilerime genel anlamda maden suyuyla birlikte tüketilmesini öneriyorum. Çünkü sade maden suyunu içemeyen birçok kişi var. Hem maden suyuna güzel bir tat katıyor, hem içilebilir kıvamını artırıyor hem de çocuklar bunu severek tüketiyor. Doğal ve besleyicidir. Bağışıklık sistemini de güçlendirir. Gazlı içecekler yerine karadut özünün tercih edilmesi kişinin sağlığı açısından çok daha faydalıdır."