Ferdi Tayfur'un dudak uçuklatan serveti nasıl paylaşılacak? 80 daire, 7 villa, Marmaris'te bir ada..
Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan Ferdi Tayfur’dan geriye dev bir miras kaldı. Tayfur'un 80 daire, 7 villa ve Marmaris’te bir adası olduğu ortaya çıktı. Tayfur'un cenazesinde iyice görünür hale gelen aile içi kavga nedeniyle yaklaşık 3 milyar liralık mirasın 5 kardeş arasında nasıl paylaşılacağı merak ediliyor.
Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un ciddi bir serveti olduğu ortaya çıktı. 34 film çeken ve bütün kasetleri neredeyse yok satan, konserdeki izleyici sayıları ile çok konuşulan Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mal varlığı yeniden gündeme geldi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre içinde Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip olan Ferdi Tayfur'un Adana, İstanbul, Marmaris'te 86 evi olduğu ortaya çıktı.
Ferdi Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında paylaştırılacak.