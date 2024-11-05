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  4. File’de avantajlı fırsat paketleri indirimini kaçırmayın! (FİLE FIRSAT PAKETLERİ ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ)

File’de avantajlı fırsat paketleri indirimini kaçırmayın! (FİLE FIRSAT PAKETLERİ ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ)

File’de ton balığından süte, mısırdan maden suyuna kadar birçok üründe avantajlı fırsat paketleri indirimlerini kaçırmayın. İşte, indirimli fırsat paketleri ürünleri fiyat listesi…

File’de avantajlı fırsat paketleri indirimini kaçırmayın! (FİLE FIRSAT PAKETLERİ ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ) - Sayfa 1

DARDANEL TON BALIĞI 3 X 75 GR

Fiyat: 214,50 TL

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File’de avantajlı fırsat paketleri indirimini kaçırmayın! (FİLE FIRSAT PAKETLERİ ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ) - Sayfa 2

HARRAS TON BALIĞI 2 X 160 GR

Fiyat: 89,50 TL

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File’de avantajlı fırsat paketleri indirimini kaçırmayın! (FİLE FIRSAT PAKETLERİ ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ) - Sayfa 3

HARRAS ZEYTİNYAĞLI TON BALIĞI 2 X 140 GR

Fiyat: 139,50 TL

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File’de avantajlı fırsat paketleri indirimini kaçırmayın! (FİLE FIRSAT PAKETLERİ ÜRÜNLERİ İNDİRİMİ) - Sayfa 4

SÜTAŞ YARIM YAĞLI SÜT 4 X 1 LT

Fiyat: 119 TL

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