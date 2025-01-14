Filiz Akın son durum: Ne oldu, hastalığı nedir ve kimdir
Yeşilçam’ın gözde isimlerinden Filiz Akın, bugünlerde rahatsızlığıyla gündeme gelmiş durumda. Peki Filiz Akın son durum nedir, ne hastalığı var ve kimdir?
Türk sinemasının gözde isimlerinden Filiz Akın, yaşadığı ciddi rahatsızlık nedeniyle gündemin ana başlıkları arasında yerini aldı. Hayranları Filiz Akın’ın son durumunu merak ederken, ünlü oyuncunun yaşadığı rahatsızlık da merak edilen konular arasında. Peki Filiz akın son durum nedir, ne hastalık geçirdi ve Filz Akın Kimdir?
Filiz Akın, acil bir durum nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a götürüldü. Yaşanan bu sürecin ardından hayranları Filiz Akın’ın durumunu merak etmeye başladı.
Yakın aile çevresinden edinilen bilgilere göre, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, Cumhurbaşkanı talimatıyla İstanbul’a nakledildi. Tedavisinin İstanbul’da devam edeceği öğrenilenen Akın’ın durumu ise şu anda riskli.
SAĞLIK DURUMU NASIL
Milliyet’in derlemesine göre 2022 ve 2023'te sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalan Filiz Akın, 1 Eylül 2024 tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle tedavi görüyor.