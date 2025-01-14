Filiz Akın son durum: Ne oldu, hastalığı nedir ve kimdir



SAĞLIK DURUMU NASIL

Milliyet’in derlemesine göre 2022 ve 2023'te sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalan Filiz Akın, 1 Eylül 2024 tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle tedavi görüyor.