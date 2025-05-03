Filizlenen soğan derdine son. Yanına 1 adet ekleyince sorun kalmıyor
Yemeklerin olmazsa olmazı kuru soğan, doğru muhafaza edilmediğinde filizlenerek hem besin değerini hem de tadını kaybedebiliyor. Fakat soğanların filizlenmesini engellemenin basit bir yolu bulunuyor. İşte detaylar...
Soğanların filizlenmesini engellemek adına standart muhafaza koşullarının uygulanması çok önemli bir adım. Kuru, karanlık ve serin bir noktada saklanan soğanlar, elmanın natürelliğiyle çok daha uzun süre tazeliğini muhafaza edebiliyor. Taze elmanın ortaya çıkardığı etilen gazı, soğan, sarımsak ve patatesin filizlenme hızını kesiyor. Bu basit teknik sayesinde soğan başta olmak üzere farklı sebzelerinizi de ilk günkü gibi muhafaza edebilirsiniz.
1 ADET ELMA YETİYOR
Lezzet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre soğanları, elma, soğan, avokado, domates gibi ürünlerin yakınında saklarsanız, bu meyveler daha hızlı olgunlaşır ve filizlenmeler daha kısa sürede meydana gelir. Bu durum yalnızca patatesleri değil, yakınındaki meyve ve sebzeleri de olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden mümkünse tek başına saklayın.
SOĞANI EN İYİ 5 ŞEKİLDE SAKLAMA YOLU
1. Serin, Kuru ve Karanlık Ortamda Saklama
Kabuğu soyulmamış kuru soğanları hava alabilen file torbalar, sepetler ya da karton kutularda; serin (10-15°C), kuru ve karanlık bir yerde (örneğin kiler veya dolap içi) saklamak en ideal yoldur. Bu şekilde 1-2 aya kadar bozulmadan kalabilir
2. Buzdolabında Saklama (Kesilmiş veya Soyulmuş Soğanlar İçin)
Kestiğiniz veya soyduğunuz soğanları hava geçirmez bir kapta ya da streç filmle sararak buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu yöntemle 5-7 gün boyunca tazeliğini korurlar. Kokunun yayılmaması için iyi kapatılmış bir kap kullanmak önemlidir