Filizlenen soğan derdine son. Yanına 1 adet ekleyince sorun kalmıyor

Soğanların filizlenmesini engellemek adına standart muhafaza koşullarının uygulanması çok önemli bir adım. Kuru, karanlık ve serin bir noktada saklanan soğanlar, elmanın natürelliğiyle çok daha uzun süre tazeliğini muhafaza edebiliyor. Taze elmanın ortaya çıkardığı etilen gazı, soğan, sarımsak ve patatesin filizlenme hızını kesiyor. Bu basit teknik sayesinde soğan başta olmak üzere farklı sebzelerinizi de ilk günkü gibi muhafaza edebilirsiniz.