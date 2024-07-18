Fındığa en iyi alternatif; Tohumunu bulan zengin oluyor! Pazar sorunu kesinlikle yok
Ege'den sonra Karadeniz'de de popüler bir hal aldı. Fındık üretimine alternatif oldu. Salep yetiştiriciliği son dönemin en gözde tarım ürünü. Üstelik pazar sorunu asla yok
Salep yetiştiriciliği Türkiye'de son yıllarda oldukça yaygın. Elverişli iklim ortamı ise en uygun Karadeniz'de. Özellikle Ordu ve Giresun'da salep yetiştiriciliği trendi artarak devam ediyor. Fındık tarımına göre hem daha ucuz hem de daha az zahmetli. Üstelik kazancı bir yokluğa tövbe dedirtiyor. Tek sıkıntı tohumunun rahatça bulunamıyor olması...
Kumlu ve killi toprakta daha iyi yetişen salep, ilk olarak Ege'de denendi ve olumlu sonuç verdi. Tomurcuğundan bir tohum daha elde edebiliyor ve randımanını artırabiliyorsunuz. Verim konusunda en iyi açıklamayı ise Tarım ve Orman Bakanlığı yaptı.
Arastirma.tarimorman.gov.tr'den aktarılan bilgilere göre, bitkiler 2 ile 3 arası yumru yapmakta, dekara 100-125 kg yumru dikildiği takdirde 300-375 kg arasında verim elde edilmektedir. yumruların önceden bu şekilde ayrılması depolama esnasında çürüyerek etrafında bulunan sağlam yumruları da çürütme ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.
PAZAR SORUNU KESİNLİKLE YOK
Günümüzde salep yetiştiriciliğinin büyük bir bölümü Karadeniz'e kaymış durumda. Fındığa alternatif olan salebin pazar sorunu ise yok. Özellikle dondurma başta olmak üzere birçok kozmetik ürününde kullanılan salebin kilosu ise dudak uçuklatıyor. Son verilere göre toz salebin kilosu 2500 TL ile 4000 TL arasında değişiyor.