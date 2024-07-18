Fındığa en iyi alternatif; Tohumunu bulan zengin oluyor! Pazar sorunu kesinlikle yok

Salep yetiştiriciliği Türkiye'de son yıllarda oldukça yaygın. Elverişli iklim ortamı ise en uygun Karadeniz'de. Özellikle Ordu ve Giresun'da salep yetiştiriciliği trendi artarak devam ediyor. Fındık tarımına göre hem daha ucuz hem de daha az zahmetli. Üstelik kazancı bir yokluğa tövbe dedirtiyor. Tek sıkıntı tohumunun rahatça bulunamıyor olması...