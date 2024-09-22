Fırında kanat pişirirken denemelisiniz ; Yemeğin lezzeti 5 kat artıyor
Fırında tavuk kanadı pişirirken bu püf noktayı uygularsanız mangaldakinden daha lezzetli oluyor
Tavuk yemeği ülkemizde çok sevilir ve afiyetle tüketilir. Özellikle yazın sıcak günlerinde pikniklerde bol bol pişirilen tavuk eti havalar soğuyunca da evde tüketilir.
Evde kolları sıvayan hanımlar mangalda pişirilenden daha güzel tavuk kanadı pişiriyor. Fakat bilmedikleri bir sır var. Eğer bu sırrı da uygularlarsa kusursuz bir kanat pişirmiş olacaklar.
KANAT PİŞİRİRKEN LEZZETİNİ 5’E KATLAYAN SIR
PÜF NOKTA: Mangalda ya da fırında… nerede kanat pişiriyorsanız pişirin tek yapmanız gereken şu; Kanatlar biraz piştikten sonra hafif kızarınca elinize keskin bir bıçak alın ve her bir kanadın üzerine en az 1 çizik atın.
Bu şekilde kanat tam pişecektir ve etrafındaki sos etin içine nüfuz ederek daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Afiyet olsun…