Fırında kanat pişirirken denemelisiniz ; Yemeğin lezzeti 5 kat artıyor

KANAT PİŞİRİRKEN LEZZETİNİ 5’E KATLAYAN SIR

PÜF NOKTA: Mangalda ya da fırında… nerede kanat pişiriyorsanız pişirin tek yapmanız gereken şu; Kanatlar biraz piştikten sonra hafif kızarınca elinize keskin bir bıçak alın ve her bir kanadın üzerine en az 1 çizik atın.