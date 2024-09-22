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  4. Fırında kanat pişirirken denemelisiniz ; Yemeğin lezzeti 5 kat artıyor

Fırında kanat pişirirken denemelisiniz ; Yemeğin lezzeti 5 kat artıyor

Fırında tavuk kanadı pişirirken bu püf noktayı uygularsanız mangaldakinden daha lezzetli oluyor

Fırında kanat pişirirken denemelisiniz ; Yemeğin lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 1

Tavuk yemeği ülkemizde çok sevilir ve afiyetle tüketilir. Özellikle yazın sıcak günlerinde pikniklerde bol bol pişirilen tavuk eti havalar soğuyunca da evde tüketilir.

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Fırında kanat pişirirken denemelisiniz ; Yemeğin lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 2

Evde kolları sıvayan hanımlar mangalda pişirilenden daha güzel tavuk kanadı pişiriyor. Fakat bilmedikleri bir sır var. Eğer bu sırrı da uygularlarsa kusursuz bir kanat pişirmiş olacaklar.

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Fırında kanat pişirirken denemelisiniz ; Yemeğin lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 3

KANAT PİŞİRİRKEN LEZZETİNİ 5’E KATLAYAN SIR

PÜF NOKTA: Mangalda ya da fırında… nerede kanat pişiriyorsanız pişirin tek yapmanız gereken şu; Kanatlar biraz piştikten sonra hafif kızarınca elinize keskin bir bıçak alın ve her bir kanadın üzerine en az 1 çizik atın.

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Fırında kanat pişirirken denemelisiniz ; Yemeğin lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 4

Bu şekilde kanat tam pişecektir ve etrafındaki sos etin içine nüfuz ederek daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Afiyet olsun…

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