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  4. Fırında tavuk yaparken sosuna eklemelisiniz. Tıpkı mangaldaki gibi oluyor

Fırında tavuk yaparken sosuna eklemelisiniz. Tıpkı mangaldaki gibi oluyor

Soğuk havalarda evde hazırlayacağınız fırın tavuğunun sosuna ufak dokunuş yaparak lezzetini 5 kat artırabilirsiniz

Fırında tavuk yaparken sosuna eklemelisiniz. Tıpkı mangaldaki gibi oluyor - Sayfa 1

Ülkemizde tavuk en çok tüketilen en türleri arasında yer alıyor. Ucuz, pratik ve yapılan bazı müdahalelerle çok daha lezzetli olan tavuk eti en çok da mangalda tercih ediliyor.

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Fırında tavuk yaparken sosuna eklemelisiniz. Tıpkı mangaldaki gibi oluyor - Sayfa 2

Fakat herkesin mangal yapmaya imkanı olmadığı için evde hazırlayabileceğiniz pratik bir fırında tavuk tarifi vereceğiz.

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Fırında tavuk yaparken sosuna eklemelisiniz. Tıpkı mangaldaki gibi oluyor - Sayfa 3

MANGALDAN BİLE LEZZETLİ FIRINDA TAVUK TARİFİ

Bu tarif o kadar güzel ve lezzetli oluyor ki fırında piştiğini anlamıyorsunuz bile. Patates, sarımsak, zeytinyağı, yoğurt ve biber gibi malzemelerin bir araya gelerek hazırlandığı fırında tavuk için yemek.com’a göre gereken malzemeler şunlar:

 

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Fırında tavuk yaparken sosuna eklemelisiniz. Tıpkı mangaldaki gibi oluyor - Sayfa 4

Fırında patatesli tavuk için:

6 adet kemiksiz but eti (tavuk)

2 adet orta boy patates (fırın kabınıza göre 1 adet olabilir)

1 adet büyük boy domates (ya da dilerseniz sadece birkaç dilim)

1 adet biber

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