Fırında tavuk yaparken sosuna eklemelisiniz. Tıpkı mangaldaki gibi oluyor
Soğuk havalarda evde hazırlayacağınız fırın tavuğunun sosuna ufak dokunuş yaparak lezzetini 5 kat artırabilirsiniz
Ülkemizde tavuk en çok tüketilen en türleri arasında yer alıyor. Ucuz, pratik ve yapılan bazı müdahalelerle çok daha lezzetli olan tavuk eti en çok da mangalda tercih ediliyor.
Fakat herkesin mangal yapmaya imkanı olmadığı için evde hazırlayabileceğiniz pratik bir fırında tavuk tarifi vereceğiz.
MANGALDAN BİLE LEZZETLİ FIRINDA TAVUK TARİFİ
Bu tarif o kadar güzel ve lezzetli oluyor ki fırında piştiğini anlamıyorsunuz bile. Patates, sarımsak, zeytinyağı, yoğurt ve biber gibi malzemelerin bir araya gelerek hazırlandığı fırında tavuk için yemek.com’a göre gereken malzemeler şunlar: