Forbes açıkladı: Amerika'nın en zengin kadınları Amerika Birleşik Devletleri merkezli Forbes dergisi, Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı.

Girişimleri ve sektördeki başarılarıyla "kendini yoktan var eden" kadınları sıralayan Forbes'un listesinde Kylie Jenner'ın 6. kez üst üste yer alması dikkat çekti. 1 | 6

Beyonce Renaissance adlı dünya turnesiyle şu sıralar hayranlarıyla buluşan Beyonce, listede 48. sırada. Forbes'a göre şarkıcının toplam geliri 540 milyon dolar. 2 | 6

Kylie Jenner Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, 6. kez üst üste listede yer aldı. Jenner, 680 milyon dolar geliri ile 38. sırada. 3 | 6