Forbes açıkladı: İşte dünyanın en iyi 50 oteli! Türkiye büyük hayal kırıklığına uğradı
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 2024 yılının en iyi 50 otelini açıkladı. Konum, hizmet kalitesi, çalışanların eğitim düzeyleri ve müşteri memnuniyeti gibi kriterler listenin belirlenmesinde etkili oldu.
İş dünyasının en saygın ekonomi dergilerinden Forbes, 2024 yılının en iyi 50 otelini belirledi. Listenin zirvesinde Bangkok yer alırken, Türkiye büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Forbes'in 2024 dünyanın en iyi 50 oteli listesinde Türkiye'den hiçbir otel giremedi. Seyahat yazarları ve gezginler İstanbul Boğazı'ndan birkaç otelin bu listede yer alabileceği konusunda eleştirilerde bulundular.
Dünyanın En İyi 50 Oteli listesi, dokuz sektör lideri Akademi Başkanı tarafından denetlenen 580'den fazla bağımsız liderden oluşan etkili bir grup olan Dünyanın En İyi 50 Oteli Akademisi tarafından oluşturulmuştur. Her seçmen, otelciler, seyahat gazetecileri, eğitimciler ve deneyimli lüks gezginlerden oluşan bir karışım olan uluslararası otel sahnesi hakkındaki uzman görüşlerine göre seçilir. Dünya çapındaki herhangi bir otel oylamaya uygundur; değerlendirilmek için herhangi bir kritere uyması veya önceden belirlenmiş herhangi bir kutuyu işaretlemesi gerekmez. Ödüller "oynamak için ödeme" değildir, yani mekanların kendilerinin ödüllere katılmak veya adaylık sürecine herhangi bir mali meblağ yatırmak için ödeme yapması gerekmez. İşte dünyanın en iyi 50 oteli:
50. Kokomo Özel Adası, Yaukuve Levu Adası
49. Tasman, Hobart