Forbes açıkladı: İşte dünyanın en iyi 50 oteli! Türkiye büyük hayal kırıklığına uğradı

Dünyanın En İyi 50 Oteli listesi, dokuz sektör lideri Akademi Başkanı tarafından denetlenen 580'den fazla bağımsız liderden oluşan etkili bir grup olan Dünyanın En İyi 50 Oteli Akademisi tarafından oluşturulmuştur. Her seçmen, otelciler, seyahat gazetecileri, eğitimciler ve deneyimli lüks gezginlerden oluşan bir karışım olan uluslararası otel sahnesi hakkındaki uzman görüşlerine göre seçilir. Dünya çapındaki herhangi bir otel oylamaya uygundur; değerlendirilmek için herhangi bir kritere uyması veya önceden belirlenmiş herhangi bir kutuyu işaretlemesi gerekmez. Ödüller "oynamak için ödeme" değildir, yani mekanların kendilerinin ödüllere katılmak veya adaylık sürecine herhangi bir mali meblağ yatırmak için ödeme yapması gerekmez. İşte dünyanın en iyi 50 oteli: