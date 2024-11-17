Fransa'dan başladı: Kimsesiz çocuklar için 14 bin kilometre kürek çekti

Beardmore, her zaman zinde kalmak için sporun içinde olduğunu, yolculuğun kendisini yormadığını dile getirdi. Yakınlarını kaybetmiş çocuklara destek olan bir kuruma insanların destek sağlaması için elinden geleni yaptığını belirten Beardmore, şunları kaydetti:

"İngiltere'de yaşlı insanlara onların bahçelerinde, evlerinde yapamadıkları şeyleri yaparak destek oluyorum. Genellikle ücretsiz olarak bunlar için paraya ihtiyacım yok. Bu yolculuk biraz hayatımı değiştirdi. İngiltere'deki eşimi ve ailemi arkamda bırakmak zorunda kaldım. Noel'de İngiltere'de ailemle birlikte olacağım, sonra yine geri gelip yolculuğuma devam edeceğim. Yolculuk boyunca herkes bana misafirperverliğini gösterdi. Türkiye'ye vardığımda bana yardım etmek isteyen arkadaş canlısı birçok insanla karşılaştım. Bu inanılmazdı. Bana bu yolculukta yardım eden herkese teşekkür ederim. Sadece Türkiye'de değil yolculuğun tamamında bana yapılan yardımların tümü çok etkili oldu. Kimsesiz çocuklara destek olmak için bu yolculuğu gerçekleştiriyorum. Çocuklar için hayır kurumuna bağış yapan herkese de ayrıca teşekkür ederim."