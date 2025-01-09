Fransız mutfağına yolculuk: Creme Brulee
Fransız mutfağından dünyaya yayılan creme brulee, sert kabuğunun altında yatan pürüzsüz vanilya lezzetli her kaşıkta eşsiz bir deneyim sunuyor. Peki, creme brulee nasıl yapılır? İşte, creme brulee tarifi ve püf noktaları...
CREME BRULEE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı krema
1 çay bardağı süt
5 adet yumurta sarısı
2 ml vanilya özütü
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CREME BRULEE NASIL YAPILIR?
Fırınınızı 165 dereceye önceden ısıtın. Alt kısmına fırın kabı ve tepsisini yerleştirin.
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