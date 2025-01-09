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Fransız mutfağına yolculuk: Creme Brulee

Fransız mutfağından dünyaya yayılan creme brulee, sert kabuğunun altında yatan pürüzsüz vanilya lezzetli her kaşıkta eşsiz bir deneyim sunuyor. Peki, creme brulee nasıl yapılır? İşte, creme brulee tarifi ve püf noktaları...

Fransız mutfağına yolculuk: Creme Brulee - Sayfa 1

CREME BRULEE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı krema

1 çay bardağı süt

5 adet yumurta sarısı

2 ml vanilya özütü

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Fransız mutfağına yolculuk: Creme Brulee - Sayfa 2

ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEME

40 gram toz şeker

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Fransız mutfağına yolculuk: Creme Brulee - Sayfa 3

CREME BRULEE NASIL YAPILIR?

Fırınınızı 165 dereceye önceden ısıtın. Alt kısmına fırın kabı ve tepsisini yerleştirin.

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Fransız mutfağına yolculuk: Creme Brulee - Sayfa 4

Bir karıştırma kabında yumurta sarılarını ve toz şekeri iyice karışana ve hafifçe koyulaşana kadar çırpın. Bir tencerede kremayı orta ateşte kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtın.

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