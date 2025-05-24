Gassal 2. sezon nereden izlenir, hangi kanalda-platformda? Gassal yeni sezon izle

Gerek dizi içerisinde özel olarak şarkılara yer verilmesi gerekse hikaye ve oyuncular milyonlarca kişi tarafından sevildi. Bununla birlikte izleyiciler Gassal’ın ikinci sezonu için bekleyişe geçti ve TRT TABİİ’den 2. sezon duyurusu yapıldı.