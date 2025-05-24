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Gassal 2. sezon nereden izlenir, hangi kanalda-platformda? Gassal yeni sezon izle

Son yılların fenomen haline gelen internet dizilerinden Gassal’ın yeni sezonu merakla bekleniyordu. Ahmet Kural’ın başrol oynadığı dizide ikinci sezonun müjdesi aylar önce verilmiş, fragman da paylaşılmıştı. Peki Gassal 2.sezon nereden izlenir, hangi platform-kanalda? Gassal 2. sezon son bölüm izle!

Gassal 2. sezon nereden izlenir, hangi kanalda-platformda? Gassal yeni sezon izle - Sayfa 1

Son yıllara damga vuran dizilerden Gassal, ilk sezonuyla milyonlarca kişinin beğenisini kazandı. Başrolünde Ahmet Kural’ın bulunduğu dizi, zaman zaman dram zaman zaman da komediyi bir arada izleyiciye sunuyor.

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Gassal 2. sezon nereden izlenir, hangi kanalda-platformda? Gassal yeni sezon izle - Sayfa 2

Köyde yaşayan bir gassalın hikayesini anlatan fenomen dizi, TRT’nin dijital platformunda ilk sezonuyla beğenileri toplamayı başardı. 

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Gassal 2. sezon nereden izlenir, hangi kanalda-platformda? Gassal yeni sezon izle - Sayfa 3

Gerek dizi içerisinde özel olarak şarkılara yer verilmesi gerekse hikaye ve oyuncular milyonlarca kişi tarafından sevildi. Bununla birlikte izleyiciler Gassal’ın ikinci sezonu için bekleyişe geçti ve TRT TABİİ’den 2. sezon duyurusu yapıldı.

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Gassal 2. sezon nereden izlenir, hangi kanalda-platformda? Gassal yeni sezon izle - Sayfa 4

Geçtiğimiz aylarda ise Gassal’ın ikinci sezonundan bir fragman da paylaşılmıştı. Yeni oyuncular arasında sürpriz bir isim de yer aldı.

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